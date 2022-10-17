В список попали модели от Roco, Realme, Xiaomi, Vivo и Motorola.

Редакция портала Gizсhina проанализировала рынок смартфонов премиум-класса стоимостью менее $500 и составила топ из пяти лучших моделей с подходящими характеристиками.

В список попали модели от Roco, Realme, Xiaomi, Vivo и Motorola. Некоторые из них вышли еще в начале года по цене куда дороже $500, но уже успели подешеветь с того момента/

На первом месте оказался стандартный Xiaomi 12 . Он получил 6.28-дюймовую AMOLED-матрицу со встроенным сканером пальца, разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а селфи-камера на 32 Мп врезана по центру.

. Он получил 6.28-дюймовую AMOLED-матрицу со встроенным сканером пальца, разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а селфи-камера на 32 Мп врезана по центру. За ним следует флагманский смартфон бренда iQOO Neo 6 . У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а "внутри" стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen1.

. У него 6.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарея на 4700 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки, а "внутри" стоит топовый процессор Snapdragon 8 Gen1. Тройку лидеров замыкает доступный флагман для геймеров POCO F4 GT . Из главных "фишек" – стереодинамики JBL с Dolby Atmos, выдвижные кнопки, 120-герцовый экран и быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

На четвертом и пятом месте расположились геймерский Redmi K50 Gaming на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и Moto Edge X30, который может похвастаться селфи-камерой с рекордным разрешением 60 Мп.

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Лучшие бюджетные смартфоны до 5000 грн с хорошей батареей

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150.

Как правило, в таких смартфонах пользователей больше всего интересует мощная батарея, большой запас внутренней памяти и, по возможности, эффектный дизайн.

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