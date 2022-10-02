Возглавил рейтинг представленный в этом сентябре Asus ROG Phone 6D, который оснащен чипом Dimensity 9000+ от MediaTek.

Популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu составил список самых производительных Android-смартфонов по состоянию на сентябрь 2022 года.

Как оказалось, ни одна модель с процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen не смогла побить результат, показанный новеньким Asus ROG Phone 6D, который оснащен чипом Dimensity 9000+ от MediaTek.

На втором месте разместился OnePlus Ace Pro, который получил 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 х 2412 точек и частотой обновления 120 Гц. Тройку лидеров замыкает iQOO 10 Pro, выделяющийся не только мощной начинкой, но и поддержкой зарядки 200 Вт.

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Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: Black Shark 7S Pro, Lenovo Legion Y70, iQOO 10, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50 Ultra и Xiaomi MIX Fold 2.

В рейтинге субфлагманов ситуация противоположная – сразу 9 из 10-ти позиций в топе заняли смартфоны с процессорами MediaTek. На первое место определили обычный OnePlus Ace с Dimensity 8100 Max и сверхмощной зарядкой 150 Вт на борту.

И только один телефон в списке работает на Snapdragon – это Vivo S15 на десятом месте со Snapdragon 870.

Напомним, ранее специалисты портала Gizсhina отобрали пятерку лучших бюджетных смартфонов предыдущих лет, которые сейчас продаются ниже $150. В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.

Если же вы в поисках смарт-часов, обозреватели техпортала T3 отобрали ТОП-6 лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн.

В то же время обозреватели The Verge выбрали 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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