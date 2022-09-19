Пока только в Великобритании, но вскоре должны появиться и в других странах.

Модельный ряд смартфонов ASUS пополнился двумя гейминг-фонами, которые относятся к игровой линейке ROG: ROG Phone 6D и 6D Ultimate. Отличия между новинками проявляются в объеме ОЗУ и наличии охлаждающей крышки у более дорогой версии.

6,78-дюймовыме AMOLED-дисплеи идентичны серии ROG Phone 6, как и фото-начинка: 50-Мп сенсор дополняют 13-Мп "широкоугольник" и макро-камера на 5 Мп. Можно писать видео в 8K или в Slow-mo с 480 fps.

Также оба устройства оснащены топовым процессором от MediaTek. Если верить тестам производительности, Dimensity 9000+ на 5% мощнее, чем Snapdragon 8+ Gen 1 в обычных ROG Phone 6. В топовой конфигурации доступно 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, тогда как базовый ROG Phone 6D содержит 12 или 16 ГБ ОЗУ на выбор и 512 ГБ.

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Ключевая фишка 6D Ultimate – откидная крышечка AeroActive Portal для прямого охлаждения компонентов с помощью фирменного кулера. Производитель утверждает, что такая схема способствует более эффективному рассеиванию тепла. Также старшая версия оснащена цветным PMOLED-дисплеем ROG Vision на задней панели, тогда как младшая – лого ROG со светодиодной подсветкой.

Заодно была представлена лимитированная версию ROG Phone 6 Batman Edition, которая явно понравится поклонникам одного из самых популярных супергероев. В комплекте – прочный кейс, мини-прожектор для Бэт-сигнала и настольная фигурка летучей мыши.

Цена и когда ждать:

ROG Phone 6D – 799 евро (~29 400 грн);

ROG Phone 6D Ultimate – 1199 евро (~44 200 грн);

ROG Phone 6 Batman Edition – 1329 евро (~49 000 грн).

Новинки уже доступны в Великобритании, а вскоре должны появиться и в других странах.

Напомним, ранее этим летом Asus представила Zenfone 9 – один из самых компактных флагманов на рынке. У новинки экран с диагональю 5,9 дюймов, а за производительность отвечает топовый Snapdragon 8+ Gen 1.

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