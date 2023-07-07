Пальма первенства в этой дисциплине досталась новенькому Vivo X90s с OriginOS 3.

В сети появился интересный рейтинг, в котором собраны смартфоны на операционной системе Android с наиболее плавной оболочкой. Их интерфейс остается плавным даже после продолжительного времени работы без сброса и перезагрузки.

Итоги рейтинга сообщает китайский бенчмарк Master Lu. Внезапно, первое место досталось не Pixel на "чистом" Android и не Galaxy.

Наиболее плавный интерфейс на сегодняшний день – OriginOS 3 на основе Android 13, который установлен в Vivo X90s. Интерфейс стал плавнее и удобнее, что и позволило устройству стать лидером рейтинга.

На втором месте Moto Razr 40 Ultra c фирменной оболочкой moto myui 6.0. Смартфон получил LTPO pOLED-дисплей с кадровой частотой 165 Гц, которые также добавляют плавности ОС.

Бронзовое место за еще одним смартфоном Motorola – Moto Razr 40 – c интерфейсом moto myui 6.0.

Замыкают топ-5 смартфонов с лучшей плавностью работы – Huawei Maimang A20 и Redmi Note12R.

Видео дня

Напомним, что недавно появилось исследование, которое показало, что Android-смартфоны более просты в освоении, чем Айфоны. Пользователи Android реже обращаются с вопросами к Google о том, как пользоваться функциями своих смартфонов.

К слову, модель Vivo X90s занимает первое место не только в рейтинге Master Lu самых плавных оболочек. Он также возглавил июньский топ AnTuTu самых мощных смартфонов – стоит он при этом чуть дороже $500.

Если вы в поисках нового смартфона, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов 2023 года по соотношению "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 11 Pro.

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