Ожидается, что первыми смартфонами с новым чипом станут Vivo X100 и X100 Pro.

В ноябре компания MediaTek представит свой новый мобильный процессор – Dimensity 9300. Он ляжет в основу самых топовых флагманских смартфонов 2023-2024 года и будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3.

Сегодня в сети появился скриншот с результатами предрелизного тестирования Dimensity 930 в AnTuTu. Он поставил абсолютный рекорд производительности, преодолев отметку в два миллиона баллов.

Для сравнения: 2 миллионов баллов в AnTuTu – это на 41% больше, чем у Dimensity 9200 и на 35% превосходит результат Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. самого мощного Android-чипа на сегодня.

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Сам процессор получил по четыре суперъядра Cortex-X4 и Cortex-A720 – в этот раз без малых ядер. Графический процессор – Immortalis-G720. Чипсет может работать с "оперативкой" LPDDR5X и накопителями UFS 4.0. Устройство, которое протестировали в AnTuTu, оснащалось 16 ГБ ОЗУ и и хранилищем на 512 ГБ. Операционная система – Android 14.

По слухам, первыми смартфонами с новым чипом станут китайские флагманы Vivo X100 и X100 Pro.

При этом сообщается также и о впечатляющих результатах Snapdragon 8 Gen 3. Конкурент тоже набирает "два миллиона" баллов в AnTuTu, но точные цифры не сообщаются. Первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 3 должен стать новый Xiaomi 13, который дебютирует в конце этого года.

Какие Android-смартфоны считаются самыми мощными сегодня

Бенмарк AnTuTu раскрыл лидеров по производительности среди Android-смартфонов. 9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на Snapdragon 8 Gen 2 – впрочем, один из чипов MediaTek все же смог составить ему конкуренцию.

Первое место занимает OnePlus Ace 2 Pro. В его основе лежит разогнанный чип, Snapdragon 8 Gen 2, кроме того, он получил новую технологию работы с памятью – средняя скорость открытия приложений выросла втрое.

Также в топ самых мощных смартфонов на Android вошли IQOO 11S, Red Magic 8S Pro, IQOO 11 Pro, vivo X90 Pro+ и Realme GT5.

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