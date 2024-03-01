Никаких дополнительных приложений или кабелей не требуется – все работает нативно.

Сегодня вышло мартовское обновление Windows 11, которое принесло с собой много полезных нововведений. Одно из них – возможность использовать смартфон или планшет на базе Android в качестве веб-камеры для ПК.

Новая функция максимально упрощает ранее трудоемкий процесс. Владельцам ПК больше не нужно покупать "вебку", а пользователи ноутбуков смогут заметно увеличить качество записи во время видеозвонков, пишет Android Police.

Чтобы функция заработала, нужно иметь смартфон с версией Android 9 и новее, обновленную до последней версии Windows 11 и скачанное приложение "Связь с телефоном" (Phone Link).

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Как превратить свой телефон в веб-камеру

Перейдите в Настройки → Bluetooth и устройства→ Мобильные устройства.

Выберите "Управлять устройствами" и разрешите системе доступ к вашему телефону Android.

В приложении "Связь с телефоном" синхронизируйте смартфон с ПК – ваш Android и компьютер должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.

Теперь при каждом запуске видеоразговора в "Панели управления" будет появляться иконка с возможностью выбора источника записи. Эта функция также поддерживает планшеты Android и имеет несколько дополнительных настроек, таких как возможность переключения между передней и задней камерой.

Вместе с возможностью использовать смартфон как веб-камеру, в обновлении Windows 11 появился бесплатный аналог Photoshop и куча ИИ-фишек. Скачать апдейт уже сейчас можно через "Центр обновления Windows", но у некоторых он появится в течение ближайших дней.

Ранее УНИАН делился лайфхаков на случай, если смартфон стал медленно работать. Эта простенькая процедура позволяет в большинстве случаев избавиться от мелких косяков и оптимизировать работу ОС.

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