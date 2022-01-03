Вспоминаем про Hot Wheels, тамагочи, покемонов, Love Is и Yupi прямиком из 90-х.

Некоторые вещи символизируют целые поколения. Они навсегда отображаются в памяти людей и ассоциируются с уникальными эмоциями детства или воспоминаниями.

В этой заметке мы собрали перевоплощения хорошо забытых старых продуктов и товаров в новых, современных интерпретациях, которые точно не оставят вас без чувства ностальгии.

Hot Wheels Super Mario

Машинки Hot Wheels – это уникальная линейка игрушек, которая за всю свою историю смогла собрать целую армию фанатов по всему миру. Бренд всегда славился своими качественными модельками машин с уникальным дизайном. Именно поэтому комбинация необычного дизайна Hot Wheels с популярной аркадной игрой про водопроводчика Super Mario по сей день вызывает бурю эмоций.

Производители воссоздали игрушку в образе водопроводчика и те попали в яблочко. Знакомые усы, кепка и другие атрибуты популярных персонажей игры на машинках Hot Wheels Super Mario возвращают во времена детства, контроллеров Dendy и той искренней беззаботности.

Polaroid XXI века

Наверное все дети 90-х помнят знаменитый фотоаппарат Polaroid, который отличался тем, что печатал фотографию буквально сразу после нажатия кнопки. Лишь одна попытка, одна вспышка и несколько минут были нужны для проявления фотографии.

Не так давно производители Polaroid решили сыграть на ностальгии пользователей и выпустили наследника легендарной модели фотоаппарата – PIC300. И попали точно в цель, ибо несомненно такой подарок порадует любого взрослого человека и позволит ему ещё раз насладится волшебством создания моментальных физических фотографий.

Покемономания

Покемоны – это целая культура окончания 90-х, которая сформировалась благодаря мультсериалу Pokémon. Тысячи подростков вступили в баталии, используя различные атрибуты в виде карточек, наклеек с целью создать свою идеальную команду фантастических зверьков.

Следующий этап покемономании припал на выход популярной игры с элементами виртуальной реальности – Pokémon Go. Миллионы фанатов по всему миру со смартфонами в руках пошли исследовать мир и искать новых питомцев в свою команду и коллекцию.

В 2021 году, бренд также подогрел интерес к франшизе создав линейку футболок с популярными героями оригинальной саги. Изделия пользуются большим спросом среди людей всех возрастных групп, что только подтверждает любовь фанатов к Покемонам.

Тамагочи

Тамагочи – это часть и спасение детей прошедшей эпохи, которые хотели, но не могли завести домашних питомцев. Несколько лет назад, японская компания-создатель решила перезапустить игрушку и выпустила несколько новых вариантов изделия.

Обновленные модели получили цветной дисплей, возможность подключится к смартфону по беспроводным технологиям и синхронизироваться с другими устройствами. Теперь зверьков можно обменять, поженить и даже выводить потомство.

Также, разработчики решили отказаться от затеи прошлого, когда тамагочи могли умирать, поскольку посчитали, что такая идея слишком травмирует детей.

Вкусная помощь из 90-х

Жевательная резинка Love is, Turbo, конфеты Mamba, напитки из пакетиков Yupi и Zuko, печенье Wagon Wheels и газировка Dr. Pepper – считаются культовыми сладостями 90-х, которые нравились всем детям и навсегда остались в памяти как частичка детства. На волне ностальгии многие бренды решили вернуть людям полюбившиеся товары и на полках магазинов сегодня можно встретить некоторые популярные в прошлом товары.

Некоторые изобретатели пошли ещё дальше и начали формировать тематические боксы с наполнением из сладостей 90-х, открыв который на несколько мгновений можно перенестись в прошлое и получить давно забытые эмоции.

90-е давно прошли, однако в памяти большинства людей, этот период остался как один из самых светлых и насыщенных промежутков времени. На сегодня существует множество способов вернуться в те времена, ощутить старые эмоции и почувствовать искреннюю ностальгию, которая так или иначе проявляется в каждого человека.

Вас также могут заинтересовать новости: