Устройство создано как карманная версия классической камеры Polaroid со снимками квадратного формата.

Компания Polaroid представила Polaroid Go — самую маленькую, по заявлению производителя, в мире камеру мгновенной печати фотографий.

Читайте такжеInstagram вернул классические иконки и добавил новые функции по случаю юбилея Устройство размером 104х84х61 мм создано как карманная версия классической камеры Polaroid со снимками квадратного формата. Polaroid Go работает с уменьшенными картриджами, которые печатают фотографии размером 67х54 мм.

Камера получила светодиодную вспышку, встроенный таймер и миниатюрное зеркало на передней панели для создания селфи. Устройство массой около 250 г имеет аккумулятор на 750 мА·ч, которого хватит для съемки и печати 15 фотографий, передает kommersant.

Прием предзаказов на Polaroid Go уже открыт. Камера, доступная только в белом цвете, в США стоит $99,9. В комплекте поставляется два набора картриджей Film Double Pack на 16 снимков каждый — отдельно фотобумага будет стоить $19,9 за картридж.

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Автор: Ирина Погорелая