Вышел бесплатный ChatGPT для ПК на Windows – там есть пара уникальных фишек

Теперь пользователи бесплатной версии могут общаться с ИИ прямо из Windows 10 или 11 и делать многое другое.

Стартап OpenAI объявил о выходе общедоступной версии приложения ChatGPT для пользователей ПК под управлением ОС Windows. Раньше скачать его могли только подписчики платных планов.

Из ключевых особенностей нативного приложения – быстрый доступ к ChatGPT с помощью сочетания клавиш Alt + "Проблем" и расширенный голосовой режим, уточнили в OpenAI.

В приложении есть все основные функции, включая загрузку фотографий и файлов, выход в интернет, а также доступ к OpenAI o1-preview, новейшей и самой умной языковой модели OpenAI со способностью рассуждать. По словам компании, она сама может проверять факты и исправлять ошибки.

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В настоящйи момент официальное приложение ChatGPT для Windows представляет собой предварительную версию, но к концу 2024 года создатели планируют выпустить стабильный вариант. Скачать его можно с сайта OpenAI.

Создатель ChatGPT считает, что искусственный интеллект осознает себя в ближайшие 5 лет. Удивительно, но это не сильно повлияет на жизнь людей, заявил Сэм Альтман.

А пока до конца 2024 года OpenAI планирует запустить новую большую языковую модель Orion. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). Общение с таким ИИ будет напоминать общение с живым человеком.

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