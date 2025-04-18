Внедрение функционала будет постепенным и завершится в ближайшие недели.

Владельцы Android-устройств получили доступ к функциям Gemini Live, которые ранее были доступны только по подписке Gemini Advanced. Об этом говорится в соцсетях Google.

Нововведения позволяют наводить камеру на объекты реального мира и задавать вопросы о них Gemini в формате живого диалога. ИИ-ассистент способен распознать ингредиенты в кулинарном рецепте, определить вид растения или материал одежды, анализируя информацию через камеру.

Фишка также работает с содержимым экрана смартфона. Так, при скроллинге интернет-магазина в браузере можно попросить найти похожую вещь по более низкой цене.

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Для использования новых возможностей перейдите в полноэкранный режим Gemini Live, где доступна функция переключения между селфи- и основной камерами. Ассистент работает на смартфонах с Android 12 и выше

Напомним, недавно Google открыла доступ всем желающим к тестированию своей самой умной нейросети. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста.

Также компания показывала нейросеть-переводчик, которая позволит общаться с дельфинами. Запустить переводчик можно будет прямо на смартфоне, но точных сроков релиза пока нет.

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