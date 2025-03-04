Подписчики Google One AI Premium получат революционные функции на смартфонах с Android уже в этом месяце.

Gemini от Google научилась работать с видео. Теперь ИИ-ассистенту можно будет показать, что происходит на экране вашего устройства или вокруг вас с помощью камеры. ИИ будет в реальном времени отвечать на ваши вопросы и понимать контекст.

Фишка называется Smart Screenshare. В качестве примера компания показала видео, на котором пользователь просматривает страницу в онлайн-магазине и спрашивает у Gemini, какая одежда подойдет к мешковатым джинсам.

Для того, чтобы запустить демонстрацию экрана, в поле Ask Gemini нужно нажать "Поделиться экраном с Live" (Share screen with Live)

Видео дня

Еще одна новая функция, которую получит Gemini – это поиск по видео через изображения с камеры.

Подписчики Google One AI Premium получат обе функции на смартфонах с Android уже в конце марта. Для пользователей на iOS сроки релиза пока не раскрываются.

Напомним, в декабре Google выпустила свой аналог ChatGPT, который умеет "рассуждать". В процессе поиска ответа на запрос пользователя новая модель Gemini подробно "озвучивает" свои шаги, необходимые для поиска ответов, подобно человеку, мыслящему вслух.

А меж тем выпуск поумневшей Siri состоится "в лучшем случае" в 2027 году – с релизом iOS 20. Причина – собственные большие языковые модели (LLM) Apple достигли своего предела, а его недостаточно по современным меркам.

Вас также могут заинтересовать новости: