Аксессуар поддерживают бесшовное подключение к нескольким устройствам одновременно.

Компания Huawei запустила продажи Eyewear 2 – второго поколения своих умных очков, которое очень похоже на обычные. Они доступны в разных стилях, включая безрамочные, квадратные и с титановой рамкой.

Обновленные очки получили еще более утонченный дизайн – инженеры Huawei уменьшили ширину дужек динамиков на 20% по сравнению с оригиналом, в результате чего максимальная ширина составила всего 9,7 мм, а ширина в задней части стала на 28% и уменьшилась до всего 8,3 мм.

Как и первое поколение, аксессуар может воспроизводить аудио и звонки так, чтобы окружающие не слышали, что у вас играет. Вместе с тем Eyewear 2 получили первый в индустрии аудиоблок с двойной диафрагмой – благодаря этому удалось повысить громкость до 30%, а амплитуда динамиков увеличилась на 40%. Очки также оснащены тройной системой шумоподавления, обеспечивающей чистый звук при разговоре.

С автономностью здесь тоже все в порядке: очки обеспечивают до 11 часов прослушивания музыки и до 9 часов разговора. От 0 до 100 % батарея очков заряжается быстрее чем за 1 час.

Одним из ключевых преимуществ Eyewear 2 является возможность плавного переключения между устройствами под управлением HarmonyOS, Android, iOS и Windows. Цена в Китае начинается с отметки 1699 юаней (около 7800 грн). О выходе глобальной версии пока не сообщается.

Ранее Huawei представила необычные "умные" очки, превращающие дисплей смартфона в 120-дюймовый экран. При этом визуально они выглядят как обычные солнцезащитные очки.

У Xiaomi тоже недавно появились бюджетные "умные" очки – более того, они моментально стали бестселлером. Их можно подключить к смартфону по Bluetooth, чтобы осуществлять звонки или слушать музыку.

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