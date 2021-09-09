Очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для фото и съемки видео.

Компания Facebook и известный бренд Ray-Ban выпустили свои "умные" очки Stories. Стоимость одной пары составляет 299 долларов.

Об этом Facebook сообщила в своем блоге.

Отмечается, что очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для фото и съемки видео. Для того чтобы их включить, можно или нажать на кнопку на дужке очков, или произнести: "Окей, Facebook, сделай видео".

С обеих сторон корпуса на очках размещены динамики, которые могут воспроизвести звук с телефона через Bluetooth. В итоге в очках легко будет принимать звонки, а также слушать любимые треки или подкасты.

Правда, по информации The Verge, звук с динамиков не воспроизводится прямо в ухо, поэтому его будут слышать вокруг все, кто находится рядом.

В боковую часть рамки очков встроена сенсорная панель. Она позволяет изменять громкость, листать записи или ставить на паузу.

Умные очки Facebook и Ray-Ban: другие характеристики продукта

Читайте такжеУкраинские "умные" очки завоевали золото на конкурсе в ЖеневеДля полной зарядки очков потребуется около часа. Батарея выдерживает примерно шесть часов при относительно небольшой нагрузке.

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Встроенной памяти хватает примерно на 500 фотографий или 35 30-секундных видеороликов.

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Автор: Катерина Шварц