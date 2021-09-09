Компания Facebook и известный бренд Ray-Ban выпустили свои "умные" очки Stories. Стоимость одной пары составляет 299 долларов.
Об этом Facebook сообщила в своем блоге.
Отмечается, что очки оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для фото и съемки видео. Для того чтобы их включить, можно или нажать на кнопку на дужке очков, или произнести: "Окей, Facebook, сделай видео".
С обеих сторон корпуса на очках размещены динамики, которые могут воспроизвести звук с телефона через Bluetooth. В итоге в очках легко будет принимать звонки, а также слушать любимые треки или подкасты.
Правда, по информации The Verge, звук с динамиков не воспроизводится прямо в ухо, поэтому его будут слышать вокруг все, кто находится рядом.
В боковую часть рамки очков встроена сенсорная панель. Она позволяет изменять громкость, листать записи или ставить на паузу.
Умные очки Facebook и Ray-Ban: другие характеристики продукта
Читайте такжеУкраинские "умные" очки завоевали золото на конкурсе в ЖеневеДля полной зарядки очков потребуется около часа. Батарея выдерживает примерно шесть часов при относительно небольшой нагрузке.
Аксессуары будут продаваться в трех вариантах оправы – Wayfarer, Round и Meteor
Встроенной памяти хватает примерно на 500 фотографий или 35 30-секундных видеороликов.
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