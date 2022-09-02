По оценкам продавца, его коллекция насчитывает как минимум 200-300 позиций, которые "абсолютно невозможно сейчас найти, даже имея средства".

На торговой площадке eBay обнаружился очень неожиданный слот – он состоит из более чем 2000 игровых приставок, которые собирались не один десяток лет.

Автором одной из самых полных коллекций в мире является пользователь под ником Kaori30. Стоимость лота – 984 000 евро (около 36 млн грн).

В описании лота указано, что коллекция суммарно состоится из 2250 консолей, включая редчайшие экземпляры, которые никогда не появлялись в свободной продаже, и которые можно было выиграть только в конкурсах. По оценкам продавца, его коллекция насчитывает как минимум 200-300 позиций, которые "абсолютно невозможно сейчас найти, даже имея необходимые средства".

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Самое интересное, что продавец не хочет дробить свой лот на более мелкие – он готов продать сборник приставок лишь целиком и одному коллекционнеру, либо музею.

Как УНИАН ранее сообщал, Sony начала продавать новую ревизию PlayStation 5 – она на 200 г легче версии 2021 года и на 500 грамм легче оригинальной модели.

За счет чего произошло снижение веса, неизвестно. Есть предположения, что новая ревизия PlayStation 5 теперь работает на 6-нм техпроцессе, однако какие-либо подтверждения этого факта пока отсутствуют.

А меж тем Sony готовится к выпуску гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2. Устройство появится на полках магазинов в начале 2023 года.

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