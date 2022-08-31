Теперь консоль имеет такую же массу, как и оригинальная цифровая версия – 3,9 кг.

Компания Sony без лишнего шума выпустила новую ревизию PlayStation 5, ставшую на 200 г легче версии 2021 года и на 500 грамм легче оригинальной модели.

Как пишет портал GSMArena, модель без дисковода получила маркировку CFI-1202B, а с дисководом – CFI-1202A. Что примечательно, пока что обе модели продаются только в Австралии.

За счет чего произошло снижение веса, неизвестно. Есть предположения, что новая ревизия PlayStation 5 теперь работает на 6-нм техпроцессе, однако какие-либо подтверждения этого факта пока отсутствуют.

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Напомним, что в моделях 2021 года инженеры Sony переработали систему охлаждения, и тогда в Digital Foundry заключили, что оно работает все так же исправно.

А меж тем Sony готовится к выпуску гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2. Устройство появится на полках магазинов в начале 2023 года.

Гарнитура отметится разрешением 2000×2040 на каждый глаз, OLED-дисплеем, полем обзора 110 градусов, частотой обновления 90/120 Гц и поддержкой HDR. Более того, для использования шлема не понадобится внешняя камера, т.к. движения игрока считываются с помощью контроллеров.

Впрочем, будут ли поставки устройства в Украину, пока непонятно. Sony заморозила свою деятельность в нашей стране из-за полномасштабного вторжения РФ. С тех пор компания не завозит ни консоли, ни новые диски с играми.

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