Мертвы по прибытию. 10 самых провальных игровых устройств

Современные PlayStation, Xbox и Nintendo — это известные и состоявшиеся игровые консоли. А скоро к этой когорте присоединится портативка Steam Deck от Valve. Однако пополнить пантеон игровых девайсов хотели многие компании. И зачастую их попытки проваливались с чудовищным треском. О десяти самых неудачных геймерских устройствах рассказываем в нашем материале.

Недавно Valve представила устройство под названием Steam Deck. Эта штука выглядит, как портативная консоль, но на самом деле является компактным ПК. Его главная цель — запускать игры из библиотеки Steam, однако гаджет годится и для несложных рабочих задач. Если установить на него Windows — а такая возможность присутствует — и подключить устройство к внешнему дисплею, то получится обычный компьютер со средней начинкой.

Steam Deck выглядит довольно перспективно и способен конкурировать едва ли не со всеми игровыми консолями в том или ином направлении. В его успехе уже почти не приходится сомневаться: всего за день с момента анонса пользователи предзаказали 100 тысяч Steam Deck, и эта цифра с каждым днем растет. Но далеко не все устройства, которые связаны с интерактивными проектами, добивались аналогичных успехов. История знает много случаев, когда приставки и отдельные гаджеты становились полностью убыточными и наносили немалый финансовый ущерб своим компаниям-производителям. О десяти самых провальных из них рассказываем ниже.

10. Apple Pippin

В середине 90-х Apple спроектировала нечто среднее между игровым ПК и мультимедийной системой. Консоль работала на урезанной версии Mac OS, но производилась не "яблочной" компанией. Она лишь продавала лицензию на создание и реализацию Pippin по своим чертежам.

Единственным желающим ввязаться в эту авантюру оказалась японская Bandai. Компания вышла на рынок с устройством и проиграла борьбу PlayStation с Sega. Pippin со своими слабыми спецификациями и ценой $599 оказалась не нужна даже заядлым энтузиастам. К счастью для Bandai, она выпустила лишь небольшой тираж приставки и быстро свернула производство.

9. SideWinder Dual Strike

Этот странный контроллер от Microsoft позиционировался, как полноценная замена клавиатуры и мышки в шутерах. Его выпустили в далеком 1999 году, но аудитория тогда не оценила задумку.

SideWinder делился на две части, которые соединялись шариком и вращались в разные стороны. Таким способом пользователям предлагали управлять камерой, однако это было неудобно. Игроки терялись, когда приходилось крутить элементы геймпада и одновременно нажимать на кнопки. В их расположении Microsoft тоже допустила ошибки, а последней причиной провала SideWinder стал большой вес.

8. Sega Activator

Sega еще в 1993 году пыталась создать аналог Kinect под названием Activator. Устройство представляло собой восьмиугольник из специальных пластин, в центре которого образовывалось пустое пространство. На это место становился игрок, чтобы своими движениями управлять действиями персонажей на экране. Вот только технических возможностей во времена Activator было куда меньше, чем в эпоху Kinect.

Контроллер подключался только к приставке Genesis и требовал отдельного источника питания. Он предлагал выполнять сильно ограниченное количество движений, которые еще и плохо считывались. А работала система лишь в нескольких играх, поэтому после прохладного приема Sega свернула производство Activator.

7. Power Glove

Контроллер в форме перчатки стал одной из первых попыток реализовать управление с помощью движений в играх. Его выпустили в 1989 году по высокой на тот момент цене $80. Экспериментальный геймпад был совместим с консолью NES и обладал десятком кнопок управления. Однако он не отличался комфортом в использовании.

Постоянная необходимость надевать перчатку доставляла лишние хлопоты, а контроль через движения тела присутствовал только в двух играх. Power Glove также критиковали за сложность в применении и технические проблемы. В результате Nintendo признала устройство неудачным и сняла его с производства спустя год после запуска.

6. Virtual Boy

В прошлом Nintendo не боялась экспериментировать. Позиция одного из лидеров игрового рынка позволяла ей пробовать себя в разных направлениях, включая виртуальную реальность. Да-да, вы все правильно услышали — в 1995 году компания выпустила прародителя VR-гарнитур под названием Virtual Boy.

Это была первая консоль, которая могла отображать стереоскопическую 3D-графику и, скорее всего, выжигать сетчатку. Шутки шутками, но проблем с использованием Virtual Boy хватало. Устройство весило 760 грамм, и чтобы от игры у пользователей не болела спина и шея, была придумана специальная подставка. То еще решение, надо сказать. Весь процесс больше походил не на игру, а на проверку зрения у окулиста. Плюс ко всему Virtual Boy критиковали за монохромный дисплей и высокую цену, но даже когда ее снизили, консоль оказалась никому не нужна.

5. Dreamcast

На стыке тысячелетий Sega попыталась сыграть на опережение и выпустила Dreamcast раньше PS2, GameCube и Xbox. Консоль обладала несколькими неплохими идеями, например, ее контроллер был своеобразным аналогом Gameboy. Однако ее не удалось запустить вместе с Sonic Adventure, поэтому флагманом стал файтинг Virtua Fighter 3. Он обеспечил неплохие продажи приставки в Японии, однако производственные проблемы не позволили Sega быстро нарастить тираж.

Ущерб удалось компенсировать за счет успешного запуска Dreamcast в Северной Америке, но консоль быстро теряла позиции на фоне PlayStation 2. Продажи постепенно снижались, что заставило прекратить выпуск устройства в 2001 году. После этого Sega больше никогда не пыталась создать новую приставку.

4. N-Gage

Смартфон и игровая консоль под одним корпусом — звучит, как настоящий прорыв. Примерно так думала компания Nokia, когда в 2003 году выпустила свой пресловутый N-Gage.

Этот телефон не обладал достаточной мощностью, чтобы обеспечивать должное качество интерактивных проектов. А использовать его для звонков и других потребностей было неудобно из-за формы и расположения клавиш. Возможность кооператива через Bluetooth звучала хорошо, но одна приятная функция не компенсировала недостатки. При этом Nokia неправильно подошла к рекламе N-Gage, ошиблась с позиционированием и выставила высокую цену. Все это постепенно привело к снижению поставок телефона и окончательному прекращению продаж.

3. PS Vita

Портативная консоль Sony немного выбивается из всего списка, ведь ее нельзя назвать всецело убыточной. С декабря 2011-го до февраля 2013 года японской компании удалось продать более 4 млн приставок, а это уже неплохой старт. Вот только развитием PS Vita занимались крайне медленно.

На запуске у консоли была небольшая библиотека игр, а новые проекты появлялись в ней редко. Интерес у аудитории постепенно затухал, и Sony связывала это с бесперспективностью рынка портативных устройств. Но в 2017 году вышла Nintendo Switch и вызвала небывалый ажиотаж. Она продемонстрировала, насколько перспективной оказалась ниша, куда метила PS Vita. Sony поняла, что упустила возможность и в 2019 году прекратила производство своей портативной консоли. Компания утратила рынок, который сейчас генерирует для Nintendo небывалые доходы, и именно поэтому PlayStation Vita удостоилась места в нашем списке.

2. Gizmondo

Тираж проданных копий Gizmondo составил 25 тысяч единиц. На этом в целом можно заканчивать рассказ о портативной консоли от малоизвестной компании Tiger Telematics.

Ее запустили в 2005 году с библиотекой из четырнадцати игр, но широкая аудитория попросту проигнорировала релиз. Репутацию Gizmondo подпортили и обвинения одного из руководителей проекта в организованной преступности. Уже в феврале 2006-го производство приставки свернули, а Gizmondo Europe, дочернюю компанию Tiger Telematics, объявили банкротом.

1. uDraw

Руководство THQ явно нечистый попутал, а иначе как объяснить желание выпустить рисовальное устройство для Wii, Xbox 360 и PlayStation 3? Компания метила в детскую аудиторию и полагала, что uDraw станет для нее отличным аксессуаром.

В 2010 году все шло относительно неплохо, когда вышла версия гаджета для Wii. Но дальше состоялся релиз устройства для Xbox 360 и PS3, который THQ охарактеризовала, как "катастрофа". Тираж составил на 1,4 миллиона единиц меньше, чем предполагалась. Это привело к потерям доходов в размере $100 миллионов и последующему банкротству компании.

Назар Степорук

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