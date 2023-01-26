Нововведения уже распространяются постепенно среди всех пользователей Android.

Google выкатила свежее обновление фирменного приложение Clock. Хитовую программу заметно изменили, перерисовав интерфейс и добавив пару новых "фишек".

Раньше для того, чтобы отложить или отключить будильник, приходилось делать свайп влево, чтобы выключить – вправо. Но таким образом спросонья можно неосознанно вырубить звонок, проспать и опоздать на работу, подчеркивает 9to5Google.

Теперь у функций "Дремать" и "Отменить" есть отдельные кнопки, которые пользователю придется осознанно нажать, чтобы избавиться от назойливого звука. Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к нововведениям, но новая опция однозначно поможет юзерам.

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С апдейтом 7.4 в настройках также появилась новая опция для кнопок громкости Do Nothing ("Не делать ничего"). Таймер тоже стал удобнее – внедрили кнопку увеличенного размера для добавления времени и остановки таймера.

Напомним, недавно Google добавила в свой браузер Chrome энергосберегающий режим. Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

Еще раньше в Google Chrome появилась полезная фича, которая позволяет сохранять группы вкладок на панели закладок. Благодаря этому можно быстро получать доступ к нужным страницам.

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