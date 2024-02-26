Чтобы не стать жертвой подобных афер, стоит знать о возможных схемах злоумышленников и придерживаться рекомендаций экспертов по кибербезопасности.

Звонок с неизвестного номера и требование выкупа за близкого человека – не новый способ мошенничества. Однако из-за развития искусственного интеллекта и появления возможности копировать голос эта схема становится более популярной, а мошенникам удается заставить поверить в фальшивое похищение даже близких членов семьи.

Чтобы распознать аферистов, специалисты компании ESET, являющейся одним из мировых лидеров в области информационной безопасности, подготовили перечень основных этапов типичного мошенничества с виртуальным похищением, а также советы для его предотвращения.

Виртуальное похищение: как мошенники убеждают жертв?

Сначала мошенники исследуют потенциальных жертв, которым они могут позвонить и попытаться выманить деньги. Кроме того, злоумышленники ищут лицо для якобы похищения, в частности, это может быть ребенок или другой близкий человек жертвы. Для этого мошенники используют социальные сети или другую общедоступную информацию.

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Аферисты создают воображаемый сценарий, пытаясь сделать его как можно страшнее для жертвы, которой они собираются позвонить. Чем больше жертва напугана, тем меньше вероятность принятия рациональных решений, на что и рассчитывают злоумышленники.

После этого мошенники могут провести дополнительные исследования для выбора наилучшего времени для звонка, чтобы убедиться, что близкий человек жертвы не рядом, например, в отпуске. Для этого аферисты используют доступную информацию в Интернете.

Затем мошенники создают аудиодипфейки и совершают вызов. С помощью специального программного обеспечения злоумышленники создают аудио с голосом якобы похищенного, чтобы попытаться убедить жертву в похищении близкого человека.

Они могут использовать и другую информацию, полученную из соцсетей, чтобы сделать аферу более убедительной, например, детали из жизни похищенного, которых незнакомцы якобы не могут знать. Стоит отметить, что мошенники часто просят оплатить выкуп способом, который трудно отследить, например, с помощью криптовалюты.

Наибольшее беспокойство вызывают возможности ChatGPT и других инструментов искусственного интеллекта, использование которых может сделать виртуальное похищение еще более убедительным. Искусственный интеллект может помочь мошенникам искать пользователей в конкретной географической зоне с общедоступными профилями в соцсетях и определенным социально-экономическим положением. Кроме того, злоумышленники могут совершить мошенничество с заменой SIM-карты, чтобы украсть номер телефона для реалистичности вызова.

Как защититься от мошенничества с виртуальным похищением?

Чтобы не стать жертвой подобных афер, следует знать о возможных схемах злоумышленников и их основных признаках, а также придерживаться следующих рекомендаций.

Не распространяйте личную информацию в соцсетях. Избегайте публикации данных, таких как адреса и номера телефонов. При возможности не распространяйте фото, видео и аудио себя и своих близких, а также не делитесь личной информацией, например, планами об отпуске.

Сделайте профили в соцсетях приватными, чтобы минимизировать вероятность найти вас в Интернете.

Будьте внимательны с подозрительными сообщениями, которые могут оказаться фишинговыми и обманом заставить вас предоставить конфиденциальную личную информацию или учетные данные для доступа к соцсетям.

Подумайте об использовании трекеров геолокации для ваших близких, например, Find My iPhone.

В случае получения подозрительного вызова о похищении близкого человека попробуйте позвонить ему с другого телефона или найдите другой способ связаться с ним и убедиться в его безопасности.

Во время вызова не сообщайте никакой личной информации и при возможности спросите о чем-то, что знает только похищенный, а также попросите поговорить с ним.

Быстрее сообщите об инциденте в полицию.

О компании:

ESET – эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

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