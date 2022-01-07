Ирония в том, что такие туннели призваны с пробками бороться.

В рамках проходящей в эти дни выставки CES 2022 в туннеле Vegas Loop, построенном компанией Илона Маска, который соединяет части конференц-центра Лас-Вегаса, образовалась пробка из автомобилей Tesla.

Видео с пробками в туннеле появились в социальный сетях:

— Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

Ирония в том, что такие туннели призваны с пробками бороться, но в этот раз что-то пошло не так. Справедливости ради стоит отметить, что на текущем этапе автомобилями под землёй управляет человек, что и могло послужить причиной образования заторов.

В комментариях к ролику многие пользователи отметили, что даже боятся представить, что будет в случае, если в таком туннеле загорится один автомобиль. Илон Маск на момент написания новости никак ситуацию не прокомментировал.

Читайте такжеПервый в мире дом на колесах из "Запорожца" смастерил украинец (видео)Меж тем глава Tesla, SpaceX, Neuralink и не только всерьез подумывает об уходе из руководства своих компаний ради карьеры инфлюенсера. Богатейший человек мира попросил своих подписчиков поделиться мнением на этот счет, и они предложили ему другие варианты, в том числе лестплейщика.

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