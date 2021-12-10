Бизнесмену уже предложили помощь с продвижением контента.

Генеральный директор Tesla, SpaceX, Neuralink и не только Илон Маск подумывает об уходе из руководства своих компаний ради карьеры инфлюенсера "на полную ставку".

Об этом миллиардер написал на своей страничке в твиттере, предложив пользователям высказаться по этому поводу в комментариях.

Оригинальный пост набрал около 30 тыс. комментариев. Некоторые пользователи предложили Маску запустить YouTube-канал и пророчат небывалый успех на новом поприще. В частности, ему, как геймеру со стажем, посоветовали проходить компьютерные игры и летсплеить этот процесс, а некоторые каналы-многомиллионики уже выстроились в очереди с помощью в продвижение контента его будущего канала.

Большинство пользователей твиттера восприняли сообщение Маска как шутку. Скептически высказался под постом один из пользователей: "Если бы тебе платили по доллару за каждый говн"пост, ты бы стал… ой, подождите-ка". Маск, по-видимому, оценил шутку.

Как ранее писал УНИАН, Илон Маск теперь вполне официально считается бездомным: он продал последний оставшийся у него в собственности дом. К такому решению он пришел после того, как журналисты со ссылкой на утекшие налоговые декларации сообщили, что гендиректор Tesla и другие миллиардеры несколько лет платили минимальные налоги по сравнению с приростом их состояний

Илон Маск известен нетривиальными высказываниями. Например, недавно он говорил о намерении чипировать людей с помощью Neuralink уже в 2022 году, а до этого ввел звания в Tesla. Таким образом он стал "технокоролем", а финансовый директор Зак Кирхорн – "мастером над монетой".

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Автор: Денис Пономаренко