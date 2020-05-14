Илон Маск построил еще один тоннель под Лас-Вегасом для беспилотных авто
Компания The Boring Company, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, закончила строительство второго скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом.
Об этом сообщает The Verge.
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Запуск движения по подземным автотрассам планируется уже в 2021 году.
Тоннель соединяет здания конференц-центра Las Vegas Convention Center. По магистралям будут курсировать беспилотные челноки, рассчитанные на 16 человек.
Стоимость проекта состовляет 52,5 миллиона долларов.
Первый тоннель Convention Center Loop был построен в феврале этого года.
Отмечается, что вместо 15-минутной прогулки, посетители центра смогут добраться до места назначения всего за две минуты.
Как сообщал УНИАН, компания The Boring Company в 2018 году закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, по которому будут ездить вакуумные поезда и скоростные электробусы.