Илон Маск построил еще один тоннель под Лас-Вегасом для беспилотных авто

По магистралям будут курсировать беспилотные челноки, рассчитанные на 16 человек.

Компания The Boring Company, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, закончила строительство второго скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом.

Об этом сообщает The Verge.

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Запуск движения по подземным автотрассам планируется уже в 2021 году.

Тоннель соединяет здания конференц-центра Las Vegas Convention Center. По магистралям будут курсировать беспилотные челноки, рассчитанные на 16 человек.

Стоимость проекта состовляет 52,5 миллиона долларов.

Первый тоннель Convention Center Loop был построен в феврале этого года.

Отмечается, что вместо 15-минутной прогулки, посетители центра смогут добраться до места назначения всего за две минуты.

Как сообщал УНИАН, компания The Boring Company в 2018 году закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, по которому будут ездить вакуумные поезда и скоростные электробусы.