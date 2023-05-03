Теперь Chrome нельзя как раньше назначить браузером по умолчанию в один клик

Ранее на этой неделе Microsoft выпустила свежее обновление для Windows 11, которое создает трудности при смене браузера по умолчанию. Особенно явно это проявляется в случае с Google Chrome.

Как пишет издание Gizmodo, после установки апрельского обновления Windows, кнопка в Chrome, позволяющая в один клик сменить браузер по умолчанию, банально перестает работать. Теперь для этого нужно входить в настройки операционной системы.

Однако самое неприятное ожидало пользователей корпоративных версий Chrome – при каждом запуске браузера или при клике на ссылку у них открывается окно системных настроек Windows. Единственный способ избавиться от них – удалить системное обновление.

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Примечательно, что данное поведение браузера замечено только у "хрома", в то время как при использовании Edge все работает нормально.

Журналисты пишут, что "браузерные войны" обострились в июле 2022 года, когда Google незаметно внедрила новую кнопку в Chrome для систем Windows. Переключатель позволял мгновенно сменить браузер по умолчанию, не меняя системных настроек. Функция успешно проработала 8 месяцев, пока Microsoft не потеряла терпение и не выпустила обновление KB5025221.

Браузер Google заметно опережает любой другой браузер

По состоянию на март 2023, Chrome занимает почти 65% браузерного рынка. Вторым по популярности браузером является Safari с гораздо более скромными 19,5%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge с долей рынка всего 4,6%.

Если посмотреть данные по браузерам для ПК, то у Chrome доля составляет 65,8%, на втором месте Edge (11,24%), на третьем – Safari (10,91%). Ситуация здесь кардинально не меняется несколько лет, поэтому Microsoft всячески пытается переманить пользователей Google Chrome.

Ранее УНИАН перечислил 5 причин перейти с Chrome на Microsoft Edge, если вы еще этого не сделали. В их числе удобные вертикальные вкладки, режим эффективности и встроенная защита от утечки паролей.

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