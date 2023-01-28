При этом отказаться от перехода с Windows 11 21H2 до Windows 11 22H2, скорее всего, не получится.

Софтверный гигант Microsoft начал принудительно обновлять компьютеры под управлением Windows 11 21H2 до актуальной сборки 22H2, которая вышла в сентябре прошлого года.

Как говорится в сообщении на сайте компании, первыми принудительно обновят компьютеры тех пользователей, которые раньше других установили Windows 11 21H2 и по-прежнему не перешли на самую актуальную версию ОС.

Также отмечается, что пользователи ПК под управлением W11 смогут выбрать в настройках наиболее подходящее время для установки обновления.

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Microsoft и в случае с "десяткой" принудительно обновляла устройства пользователей до актуальной версии. Однако тогда софтверный гигант делал это непосредственно перед прекращением поддержки устаревших версий ОС. Поддержка же Windows 11 21H2 заканчивается только 10 октября 2023 года.

Microsoft в сентябре крупно обновила Windows 11: что нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). Самые заметные нововведения – обновленный "Диспетчер задач" и улучшенная многозадачность.

А еще, спустя долгое время Microsoft, вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

Ранее в сети появился график обновлений Windows 11 на весь год. Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.

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