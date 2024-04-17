В будущем разработчик планирует добавить совместимость с другими чат-ботами.

Компьютеры завтрашнего дня с искусственным интеллектом могут иметь не только клавишу Copilot на клавиатурах. У Logitech появилась компьютерная мышь, которая получила выделенную кнопку для работы с ИИ на компьютере через бесплатный инструмент Logi AI Prompt Builder.

Продукт получил название Signature AI Edition M750, пишет The Verge. Новую кнопку разместили возле колесика прокрутки. Одно нажатие – и пользователь запускает помощника, который позволяет делать быстрые запросы в чат-бот.

Далее вам предложат предварительно заданные подсказки: например, можно записать лекцию или переговоры, а ИИ преобразует голос в текст и передаст на компьютер. Еще ИИ поможет выделить из беседы или лекции главное, а специальные настройки позволяют поменять тон сообщения и его сложность. Как это работает, показано в видео:

Signature AI Edition M750 подключается к ПК по Bluetooth или с помощью USB-передатчика. В комплекте идет АА-батарейка, которой, как утверждает Logitech, должно хватить на два года использования мыши. Устройство сейчас продается в США и Великобритании за 50 долларов (около 2000 грн).

Пока что помощник Logitech работает только с ChatGPT и понимает только английский, хотя производитель работает над совместимостью и с другими чат-ботами. Однако неизвестно, сколько придется ждать пользователям.

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Говоря о ChatGPT, накануне OpenAI обновила чат-бот до модели GPT-4 Turbo. Теперь ИИ знает больше актуальной информации и демонстрирует улучшенные возможности в письме, кодировании и логике. А до конца 2024 года ожидается запуск ChatGPT-5, который обещает революцию в сфере ИИ.

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