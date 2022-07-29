Легенда домашнего аудио Winamp получила новую жизнь. Команда разработчиков выпустила новую версию аудиоплеера спустя четыре года после релиза сборки под номером 5.8.
Она сохранила все прежние функции и получила несколько новых, в том числе совместимость с последней версией "операционки" от Microsoft – Windows 11.
Также заявлены поддержка интернет-радио, импорт библиотеки iTunes, беспроводная синхронизация с Winamp для Android, управление из браузера (через специальный виджет), новый генератор плейлистов и каталог подкастов.
Кроме того, в Winamp 5.9 RC1 улучшили поддержку Windows 7 и добавили поддержку видеокодека VP8.
Приложение могут скачать все желающие по ссылке.
Напомним, в прошлом месяце Microsoft отправила на покой браузер Internet Explorer, которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет.
Как оказалось, не все были готовы к прощанию со "старичком". Смерть Internet Explorer стала большим ударом по японскому бизнесу, где почти половина организаций до сих пор использовала этот браузер для работы. Ожидается, что связанный с этим хаос продлится в лучшем случае "несколько месяцев".