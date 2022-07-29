Приложение могут скачать все желающие.

Легенда домашнего аудио Winamp получила новую жизнь. Команда разработчиков выпустила новую версию аудиоплеера спустя четыре года после релиза сборки под номером 5.8.

Она сохранила все прежние функции и получила несколько новых, в том числе совместимость с последней версией "операционки" от Microsoft – Windows 11.

Также заявлены поддержка интернет-радио, импорт библиотеки iTunes, беспроводная синхронизация с Winamp для Android, управление из браузера (через специальный виджет), новый генератор плейлистов и каталог подкастов.

Кроме того, в Winamp 5.9 RC1 улучшили поддержку Windows 7 и добавили поддержку видеокодека VP8.

Приложение могут скачать все желающие по ссылке.

Напомним, в прошлом месяце Microsoft отправила на покой браузер Internet Explorer, которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет.

Как оказалось, не все были готовы к прощанию со "старичком". Смерть Internet Explorer стала большим ударом по японскому бизнесу, где почти половина организаций до сих пор использовала этот браузер для работы. Ожидается, что связанный с этим хаос продлится в лучшем случае "несколько месяцев".

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