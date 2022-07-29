Легендарный Winamp получил поддержку Windows 11 / фото Microsoft

Легенда домашнего аудио Winamp получила новую жизнь. Команда разработчиков выпустила новую версию аудиоплеера спустя четыре года после релиза сборки под номером 5.8.

Она сохранила все прежние функции и получила несколько новых, в том числе совместимость с последней версией "операционки" от Microsoft  – Windows 11.

Также заявлены поддержка интернет-радио, импорт библиотеки iTunes, беспроводная синхронизация с Winamp для Android, управление из браузера (через специальный виджет), новый генератор плейлистов и каталог подкастов.

Кроме того, в Winamp 5.9 RC1 улучшили поддержку Windows 7 и добавили поддержку видеокодека VP8. 

Приложение могут скачать все желающие по ссылке.

Напомним, в прошлом месяце Microsoft отправила на покой браузер Internet Explorer, которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет.

Как оказалось, не все были готовы к прощанию со "старичком". Смерть Internet Explorer стала большим ударом по японскому бизнесу, где почти половина организаций до сих пор использовала этот браузер для работы. Ожидается, что связанный с этим хаос продлится в лучшем случае "несколько месяцев".

Вас также могут заинтересовать новости: