Internet Explorer появился в настольных компьютерах с операционной системой Windows в 1995 году, а через 9 лет занимал уже 95% рынка.

Компания Microsoft объявила, что с 15 июня отправляет на покой браузер Internet Explorer, которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет.

О планах прекратить поддержку Internet Explorer Microsoft объявил еще в прошлом году. Одиннадцатая версия браузера-ветерана стала последней, сообщает Би-би-си.

Internet Explorer появился в настольных компьютерах с операционной системой Windows в 1995 году, а к 2004 году занимал уже 95% рынка. Но затем появились более быстрые и удобные Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari от Apple - и теперь доминируют уже они.

Те пользователи, которые хотят и дальше заходить в интернет через браузер от Microsoft, будут переведены на Microsoft Edge - браузер, выпущенный в 2015 году одновременно с Windows-10.

Internet Explorer уже давно отступал под натиском Chrome и Firefox, а последний сильный удар ему нанесло распространение смартфонов с предустановленными браузерами: Safari у Apple и Google Chrome в телефонах на Android.

По данным независимой аналитической компании StatCounter, число заходов в интернет с мобильных устройств превысило число заходов с настольных компьютеров еще в октябре 2016 года.

В том же году, по подсчетам StatCounter, браузером Google Chrome пользовались 60% владельцев настольных компьютеров в мире, а суммарная доля Internet Explorer и Edge тогда впервые упала ниже доли Firefox.

В браузере Edge останется функция "IE mode" - для программистов и желающих пользоваться старыми приложениями.

Кроме того, Microsoft обещает, что его легендарный браузер останется в старых версиях Windows, включая обновленные Windows 8.1, Windows 7 и некоторые версии Windows 10.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года Microsoft предоставила возможность пользователям полностью отказаться от паролей в учетных записях. В компании объяснили, что считают пароли "устаревшими" и представляющими угрозу безопасности аккаунтов. На выбор представляется сразу несколько альтернатив, включая биометрические.

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