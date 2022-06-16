При этом Microsoft уже давно предупреждала о прекращении поддержки своего легендарного браузера.

На днях Microsoft отправила на покой браузер Internet Explorer, которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет. Как оказалось, не все были готовы к прощанию со "старичком".

Как сообщает агентство Nikkei Asia, "смерть" Internet Explorer стала большим ударом по японскому бизнесу, где почти половина организаций до сих пор использовала этот браузер для работы.

Теперь огромное количество государственных и финансовых учреждений в спешке просят специализированные компании адаптировать свои сервисы, оптимизированные ранее только под Internet Explorer. Ожидается, что связанный с этим хаос продлится в лучшем случае "несколько месяцев".

Как правило, Internet Explorer в Японии использовался для управления посещаемости сотрудников, расчета расходов и других внутренних инструментов. Отмечается, что в некоторых случаях у компаний нет других альтернатив, кроме как использовать IE, поскольку для обработки заказов используются системы клиентов.

Internet Explorer появился в настольных компьютерах на Windows в 1995 году, а к 2004 году занимал уже 95% рынка. Но затем появились более быстрые и удобные Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari от Apple – и теперь доминируют уже они.

Кроме того, Microsoft уже давно представила пользователям улучшенный браузер Edge. Он характеризуется тем, что построен на базовой платформе Chromium, которая используется для Chrome. Таким образом, Edge поддерживает большую часть функциональности, что и Chrome. Также авторы интегрировали в Edge функции Internet Explorer для обеспечения совместимости корпоративных приложений.

Ранее УНИАН уже писал, что браузер Microsoft Edge обзавелся полноценным VPN-сервис. Функция доступна пользователям бесплатно, но предлагает только 1 ГБ трафика ежемесячно.

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