Согласно исследованию, каждый второй американец ходит с айфоном.

В США впервые наблюдается уникальная ситуация: активных смартфонов на iOS стало больше, чем активных смартфонов на Android.

Согласно исследованию Counterpoint, по итогу второго квартала 2022 года доля яблочных пользователей превысила 50% – это произошло впервые с момента выхода оригинального айфона в 2007-м. Из Android-производителей лидируют Samsung и Lenovo.

Самое интересное, что пользователи Android нередко переходят на iPhone и остаются на нем, чего не скажешь о тех, кто изначально выбрал "яблочную" продукцию. Аналитики уверены, что всему причиной успешная маркетинговая политика Apple в тандеме с постоянно развевающейся экосистемой компании – в том числе, в сферах финансов и здравоохранения.

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Также отмечаться, что расчеты компании основаны не на продажах устройств, а на основе "активной установленной базы".

Операционные системы как религии – они не претерпевают значительных изменений. Но за последние четыре года поток последовательно перемещался в пользу iOS от Android – говорится в исследовании.

Напомним, этой осенью у компании Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже в следующую среду, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября-начале ноябре. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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