Большинство пользователей редко обращают внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно укорачивают "жизнь" не только батареи, но и смартфона.

Если попросить пользователей назвать их наименее любимый компонент в их смартфоне, они наверняка назовут аккумулятор. Будь это бюджетный аппарат или топовый флагман, порой, заряда батареи едва ли хватает на целый день использования.

В то же время эти же сами пользователи редко обращают внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно укорачивают "жизнь" не только батареи, но и смартфона. Поэтому важно придерживаться правилу, что заряжать смартфон нужно на определенном проценте.

Когда нужно ставить смартфон на зарядку, чтобы не испортить батарею

Существует несколько мнений среди экспертов на тему, когда стоит ставить телефон на зарядку, но наиболее оптимальной считается тактика "20-80". Это означает, что разряжать телефон следует не ниже 20%, а заряжать его до 80%.

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Однако возникает два момента: во-первых, 60% заряда может не хватить на весь день, а во-вторых, нужно постоянно отслеживать уровень заряда, чтобы "не пропустить" зарядку. Для решения второй проблемы могут помочь специальные приложения для Android, которые сообщат о достижении аккумулятором определенного процента заряда.

Существует альтернативная тактика зарядки "50-70", которая предполагает, что заряд аккумулятора не должен опускаться ниже 50%, а заряжать его нужно не более чем до 70%. Считается, что такой подход может продлить жизнь аккумулятора в два раза или более.

Однако этот метод требует подзарядки смартфона несколько раз в день и не подходит для пользователей, которые не имеют рядом с собой розетки или док-станции. Кроме того, без специальных приложений для отслеживания уровня заряда этот подход неэффективен. В целом, обе тактики имеют свои плюсы и минусы, и выбор зависит от индивидуальных потребностей и стиля использования телефона.

В любом случае, не рекомендуется заряжать телефон до 100% и ни в коем случае не допускать полного разряда аккумулятора до 0%, так как это может негативно повлиять на жизнеспособность аккумулятора, уменьшив его срок службы и снизив производительность со временем.

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