Если ваш iPhone старше 2-3 лет и вы замечаете, что время работы сократилось, то скорее всего стоит заменить аккумулятор.

Если вы поклонник Apple и часто обновляете свой iPhone, проблемы с батареей вас вряд ли беспокоят. А вот если вы, так сказать, "любитель классики", то замена аккумулятора – частая процедура.

Недавняя статья 9to5Mac дает рекомендации о том, в какой момент лучше всего задуматься о замене батареи. Мы же, в свою очередь, делимся выжимками из статьи.

Как понять, что пора менять аккумулятор на iPhone

Хотя уже не новость, но необходимо отметить, что со временем литий-ионные аккумуляторы теряют свою емкость, и это не зависит от типа устройства. Если при покупке iPhone вы могли использовать его на протяжении целых суток на одной зарядке, то через пару лет он будет разряжаться уже через несколько часов.

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Согласно официальной рекомендации Apple, замена аккумулятора необходима при потере емкости более чем на 20% и превышении 500 циклов заряд/разряд. Другими словами, если айфон показывает 80% – 85% "здоровья" батареи.

Эту информацию вы можете узнать в разделе "Аккумулятор" в настройках, где указана максимальная емкость батареи – со временем она снижается.

По достижении батареей емкости 80% и ниже может автоматически применяться функция, называемая "управление производительностью". Она минимизирует скачки напряжения и предотвращает неожиданное завершение работы. Но взамен она "замедляет" айфон.

Для отключения этой функции, пройдите по пути "Настройки" → "Батарея" → "Здоровье батареи" и деактивируйте ползунок "Управление производительностью".

После этого управление производительностью будет отключено, и ваш iPhone будет работать на максимальной частоте процессора без ограничений. Однако, стоит учитывать, что это может сократить время работы от одного заряда батареи, а также привести к неожиданному выключению устройства, если уровень заряда батареи станет слишком низким. Поэтому рекомендуется отключать эту функцию только в случае необходимости.

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