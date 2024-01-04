Для своей цены в 370 долларов смартфон предлагает много всего, включая дизайн и дисплей от OnePlus 12.

Бренд OnePlus первым в 2024 году представил свой новый производительный и недорогой смартфон. Модель Ace 3 получила дизайн и дисплей от топовой модели, однако процессор и камеры попроще.

За производительность в нем отвечает позапрошлогодний Snapdragon 8 Gen 2, поэтому его нельзя флагманом новой волны, но для своей цены в 2599 юаней (370 долларов) смартфон предлагает много всего интересного, пишет Gizchina.

Характеристики OnePlus Ace 3:

Дисплей: 6,78", 2780×1260, LTPO AMOLED, 120 Гц, 4500 нит, Dolby Vision.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с большой системой охлаждения.

Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ или 1 ТБ постоянной UFS 4.0.

Камера: основная 50 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS), широкоугольная 8 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS), макро 2 Мп (f/2,4, 22 мм), фронтальная 16 Мп (f/2,4).

Батарея: 5500 мАч, быстрая зарядка (100 Вт).

Новинка набирает в бенчмарке AnTuTu 1,743 млн очков. В OnePlus говорят, что за благодаря новой технологии хранения данных собственной разработки Ace 3 даже спустя четыре года использования будет работать так же быстро, как будто его только сегодня достали из коробки.

Кроме того, OnePlus Ace 3 стал первым в мире неигровым смартфоном с аккумулятором большой емкости 5500 мАч. Батарея заряжается с 0% до 100% за 27 минут.

В Китае цена OnePlus Ace 3 варьируется от 2599 юаней (~14 000 грн) за версию 12/256 ГБ до 3499 юаней (~18 000 грн) за версию на 16 ГБ/1 ТБ. В Европе смартфон будет продаваться как OnePlus 12R – его представят 23 января.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Так, лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А уже 17 января дебютирует Samsung Galaxy S24 – эта Android-линейка будет актуальна весь 2024 год. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки", при этом цены якобы не вырастут.

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