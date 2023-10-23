Несмотря на недавний анонс процессоров Intel 14-го поколения, флагманская модель не попала на первое место.

Авторы популярного "железного" портала PCGamesHardware составили список лучших процессоров для игр и работы, доступных на рынке прямо сейчас. Они демонстрируют оптимальный баланс цены и производительности.

Несмотря на недавний анонс процессоров Intel 14-поколения, флагманская модель не попала на первое место. Она не привносит какие-либо инновации, а скорее является минорным обновлением. Впрочем, новинки все же смогли занять высокие места.

Список возглавляет процессор от AMD – Ryzen 7 7800X3D . В PCGamesHardware солидарны с большинством специалистов, которые тоже считают, что это самый интересный процессор для игр на рынке.

. В PCGamesHardware солидарны с большинством специалистов, которые тоже считают, что это самый интересный процессор для игр на рынке. Новинки Intel заняли вторую и третью строчку рейтинга. На 2-м месте свежий Core i7-14700K . Это самая интересная модель 14-го поколения, которая довольно сильно отличается от предшественника за счет дополнительных 4 малых ядер.

. Это самая интересная модель 14-го поколения, которая довольно сильно отличается от предшественника за счет дополнительных 4 малых ядер. Топовый Core i9-14900K занял третью позицию – на сегодняшний день это самый мощный в мире процессор для настольных ПК, который способен работать на частоте 6 ГГц прямо из коробки.

занял третью позицию – на сегодняшний день это самый мощный в мире процессор для настольных ПК, который способен работать на частоте 6 ГГц прямо из коробки. Следующие два места занимают "красные" процессоры, причем уже довольно старые модели на сокете AM4. На четвертом месте Ryzen 7 5800X3D с большим объемом кэш-памяти, а замыкает топ-5 AMD Ryzen 7 5700X. Видео дня

Не вошли в пятерку лучших, но находятся в десятке лучших: Core i7-14700KF, Core i7-13700K и Core i5-14600K. Что касается "красной" команды, то тут оказались AMD Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 5 7500F.

Ранее обозреватели другого популярного портала Tom's Hardware составил топ лучших видеокарт в 2023 году по мощности. Внезапно, они посоветовали не игнорировать модели Intel, а RTX 4090, как и раньше, нет альтернатив.

В свою очередь Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой популярной в 2023 году среди игроков. GeForce RTX 3060 наконец-то обошла легендарную GTX 1650, а все больше геймеров "перезжают" на Windows 11.

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