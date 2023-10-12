GeForce RTX 4090, как и раньше, нет альтернатив, а Intel неожиданно предлагает неплохой вариант для 1080р-гейминга.

Обозреватели популярного портала Tom's Hardware опубликовали свежий топ-80 видеокарт по мощности. Внезапно, они посоветовали не игнорировать адаптеры Intel, а GeForce RTX 4090, как и раньше, нет альтернатив.

Как упоминается в заметке, тестирование видеокарт проводилось на ПК с процессором Intel Core i9-12900K и 13900K в разрешение 1080p, 2K и 4K в 8 популярных играх с разными требованиями.

Лидером по-прежнему является GeForce RTX 4090. Второе место у Radeon RX 7900 XTX, которая незначительно слабее, но стоит почти на 70% дешевле. Замыкает тройку лидеров GeForce RTX 4080.

С 4 по 9 места размесились Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 6950 XT, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 3090 Ti, Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3090.

Замыкает десятку Radeon RX 6800 XT, которая вышла еще в 2020 году, но все равно быстрее, чем новенькая Radeon RX 7800 XT.

Лучшими видеокартами по соотношению цены и FPS назвали RTX 4060, RX 6600 XT и RX 6650 XT. Их хватит на многие года 1080p-гейминга, а также для комфортного гейминга в нативном разрешении 2K прямо сейчас.

Особое внимание уделили свежей Intel ARC A580, дебютировавшей ранее на этой неделе. Видеокарта за 179 долларов расположилась на 45 позиции, уступив GeForce RTX 2060 Super, но опередив Radeon RX 5700. Она позиционируется как оптимальное решения для гейминга в 1080p.

А меж тем Nvidia готовит к выпуску более мощную GeForce RTX 4080. Она должна стать неплохой альтернативой RTX 4090, получив 20 ГБ видеопамяти, но при этом сохранив оригинальную стоимость. Выйдет в начале 2024 года.

Также в начале следующего года на рынке появится "урезанная" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной). Стоимость видеокарты составит около 150 долларов.

В свою очередь Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой популярной в 2023 году среди игроков. GeForce RTX 3060 наконец-то обошла легендарную GTX 1650, а все больше геймеров "перезжают" на Windows 11.

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