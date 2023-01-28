В нем дизайнер перечислил несколько фишек, которые должны, по его мнению, появиться в следующей версии операционной системы.

Автор YouTube-канала Concept Central опубликовал фанатский видеоролик с презентацией концепт-версии Android 14 – следующей версии операционной системы от Google, которая выйдет осенью этого года.

По представлению автора, в Android 14 на экран блокировки следует вернуть возможность размещения виджетов. Пользователю предлагается создавать из нескольких виджетов "стопки", чтобы сэкономить экранное пространство.

Также концепт предлагает добавить унифицированный менеджер буфера обмена – очень полезная фича, позволяющая с легкостью делиться недавно скопированными материалами. Сейчас доступ к истории ранее скопированных материалов доступен только через Gboard.

Из других предложений:

возможность блокировки или ограничения доступа к приложениям отпечатком пальца или PIN-кодом;

кастомизация быстрых настроек: скрытие ползунка яркости экрана, изменение количества плиток, скрытие текстовых подписей;

интеллектуальный жест "Назад": пользователь сможет видеть, на какой экран его приведет выполнение навигационного жеста от края экрана. Такая функция уже тестируется в Android 13, например, в приложении "Настройки" и "Телефон".

Напомним, актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Для малопроизводительных устройств в 2023 году выйдет Android 13 Go – облегченная версия ОС. Вместе с тем у нее будет несколько важных отличий, среди которых новый интерфейс и системные обновления через Google Play.

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