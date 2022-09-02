Основная цель проекта – обеспечить связью пользователей в местах, где нет сотовой сети.

Google готовит новую технологию, которая позволит Android-смартфонам подключаться к спутникам напрямую. Компания намерена развернуть ее в следующей версии Android (14), то есть осенью 2023 года.

Об этом сообщает издание Android Central.

С соответствующим заявлением выступил старший СЕО Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймер. В своем заявлении он также вспомнил, как "было непросто заставить 3G + Wi-Fi работать" на первых телефонах с Android (HTC Dream / T-Mobile G1) 15 лет назад.

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В Google подчеркнули, что "пользовательский опыт для телефонов, которые могут подключаться к спутникам", будет отличаться от обычных соединений LTE и 5G. Основная цель проекта – обеспечить связью пользователей в местах, где нет сотовой сети, поэтому пропускная способность подобного формата на одну сотовую зону составит не более 2-4 Мбит/с.

Маск запустит свой интернет Startlink для обычных смартфонов

Накануне оператор T-Mobile и компания SpaceX Илона Маска анонсировали запуск спутников Starlink второго поколения в 2023 году. К ним смогут подключаться уже выпущенные смартфоны с поддержкой 5G и электрокары Tesla.

На первом этапе услуга будет предоставлять доступ к SMS, MMS и некоторым приложениям для общения в мессенджерах и аудиозвонков. А уже в будущем появится полноценное подключение к интернету и голосовая связь.

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