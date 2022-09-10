В интернете отметили, что шутки перестают быть смешными, а одержимость Samsung "яблочным" брендом становится нездоровой.

Samsung продолжает насмехаться над конкурентами из Apple за их новые смартфоны и другие "инновационные" устройства, которые те представили ранее на этой неделе.

Южнокорейский производитель опубликовал серию постов в Twitter. Одно из сообщений намекает, что Apple пора бы уже выпустить свой складной смартфон, ведь в Samsung сделали это уже почти 2,5 года назад.

В другом посте компания поиронизировала над новой камерой в "прошках". Известно, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили 48-МП сенсор, что ознаменовало собой первое радикальное улучшение камеры со времен iPhone 6s. Однако в Samsung считают, что сенсор на 48 Мп в 2022 году – это смешно.

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48 мегапикселей? Что ж, Apple, ты почти у цели! Потому что у нас есть все 108 мегапикселей, причем уже как 2 года 6 месяцев и 4 дня – говорится в сообщении.

Финальный пост бы посвящен линейке умных часов Apple. В нем Samsung упрекнула яблочную корпорацию за использование квадратной формы. "Мило. Немного квадратные, но приятные. Впрочем, мы предпочитаем круглую форму. Классическую", – написала компания.

Samsung давно пытается поддеть Apple. Одна из самых знаковых кампаний была проведена в 2017 году, когда компания для рекламы своего Galaxy S9 прошлась и по "девятке", а iPhone X. А в 2021 году, после запуска продаж салфетки Apple за $19, Samsung начала раздавать аналогичный аксессуар владельцам Galaxy бесплатно.

Также мы писали, что Samsung потроллила Apple за отсутствие инноваций в преддверии анонса iPhone 14, не забыв при этом похвалить свои разработки.

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