У Samsung уже становится доброй традицией высмеивать Apple в преддверии запуска новых продуктов купертиновцев.

Компания Samung выпустила новый рекламный ролик, в котором производитель перечисляет преимущества своих флагманских смартфонов относительно iPhone. Видео адресовано владельцам техники Apple.

В плюс смартфонам Galaxy – высокое разрешение камеры, технология астрофотографии и привлекательный дизайн.

Пристегнитесь перед новейшей презентацией Apple, поскольку вы вступаете в мир, где все будут поворачиваться, но не в вашу сторону, где камера с самым высоким разрешением будет в кармане кого-то другого, а эпический снимок Луны, который соберет все лайки, не будет вашим... Потому что эти инновации нескоро появятся в iPhone, но они уже здесь, в Galaxy – говорится в ролике.

У Samsung уже становится доброй традицией высмеивать Apple преддверие специальных ивентов и запуска новых продуктов. Одна из самых знаковых кампаний Samsung была проведена в 2017 году, когда компания подготовила насмешливые ролики с iPhone X для рекламы Galaxy S9.

А в 2021 году, после запуска продаж салфетки Apple за $19, южнокорейский производитель начал раздавать аналогичный аксессуар владельцам Galaxy бесплатно.

Напомним, этой осенью у компании Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже в следующую среду, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября-начале ноябре. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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