Также компания пообещала открыть доступ к NFC, а значит на iOS появятся альтернативные платежные системы.

Компания Apple объявила о глобальных изменениях в экосистеме iOS, разрешив сторонние магазины приложений. Они станут доступны в марте на iOS 17.4, но пока только для стран Европейского союза.

Пользователи iPhone смогут скачать только те магазины приложений, которые прошли "тщательную проверку Apple", но их содержимое модерироваться уже не будет. Скачать все можно будет прямо из браузера, пишет The Verge.

Также, в соответствии с законодательством ЕС, Apple предоставит европейским пользователям возможность выбирать альтернативные способы оплаты для приложений и платежных систем, а сторонние платежные сервисы получат доступ к возможностям NFC.

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Кроме того, Apple разрешила разработчикам использовать сторонние движки браузеров, а не только WebKit. Это означает, что на iPhone теперь появятся полноценные версии Chrome и Firefox. А еще в App Store наконец пропустили приложения для стриминга игр – GeForce Now, Xbox Cloud и остальные. Они доступны уже по всему миру.

Все эти изменения выйдут в 27 странах ЕС с релизом iOS 17.4 до 7 марта. Но Apple уже не отрицает возможности, что новая политика появится и в других регионах, в том числе в Украине.

Почему Apple разрешила сторонние магазины

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор заставил Apple перейти на USB-C в Айфонах, а теперь обязал компанию разрешать установку приложений со сторонних площадок.

Также Apple под давлением ЕС пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS. Правда, компания все же сохранит разделение типов сообщений в iMessage по цвету, то есть Android-пользователя все равно можно будет распознать с первого сообщения.

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