Функция может появиться уже в ближайшем обновлении iOS.

Недавно Apple разрешила сторонние сервисы бесконтактной оплаты на Айфонах, а теперь готовится к запуску отдельного App Store для Европы с возможностью установки сторонних приложений. Журналисты WSJ узнали подробности этого нововведения.

Утверждается, что Apple придумала хитрый способ соблюдать законодательство ЕС, но при этом сохранить строгий контроль над программами, скачиваемыми из сторонних магазинов. Например, за возможность публикации вне магазина разработчикам придется мириться с повышенной комиссией, а пользователям – заплатить за такой функционал.

Поскольку разблокировка загрузки приложений в обход фирменного магазина – это серьезный шаг для экосистемы и ее безопасности, Apple все равно будет проверять такие приложения перед установкой на iPhone. Однако неизвестно, как именно компания будет контролировать этот процесс.

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По данным источников, американская компания вынашивала этот план больше года, ища лазейки в DMA. Закон о цифровых рынках вступит в силу с 7 марта – у Apple в запасе есть еще шесть недель, чтобы загрузка программ в обход App Store наконец-то заработала.

Предполагается, что установка приложений в обход App Store появится только в странах ЕС, поскольку именно этот регулятор принял законопроект. Впрочем, вполне вероятно, что аналогичный закон примут в других странах,

Евросоюз против Apple

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор уже заставил Apple перейти на USB-C в Айфонах, а теперь добрался и до App Store со сторонними приложениями.

Также Apple под давлением ЕС пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS. Правда, компания все же сохранит разделение типов сообщений в iMessage по цвету, то есть Android-пользователя все равно можно будет распознать с первого сообщения.

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