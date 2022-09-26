Новые айпады и "маки" просто появятся на сайте компании в сопровождении пресс-релизов.

Компания Apple не будет проводить октябрьскую презентацию своих новых гаджетов. Это касается минимум четырех устройств – в один день они просто появятся на сайте компании в сопровождении пресс-релизов.

Об этом сообщил редактор издания Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.

Какие еще устройства Apple представит до конца года

Mac mini с системами-на-чипе Apple M2 и M2 Pro;

MacBook Pro 14 и 16 с чипами M2 Pro и M2 Max;

iPad Pro 11 и 12,9 с чипом M2;

Apple TV с A14.

Ранее предполагалось, что для их анонса в конце октября пройдет отдельный онлайн-ивент. Журналист считает, что ни одно из этих устройств не получит глобальных улучшений: преимущественно изменения будут касаться производительности. В итоге "маловероятно", что Apple решит провести ради этого самостоятельное мероприятие.

Видео дня

Гурман также ничего не сказал про обновление базового iPad. По слухам, планшет должен получить серьезный редизайн: боковые грани станут плоскими, а на верхней и нижней грани появятся прорези для стереодинамиков. Возможно, купертиновцы приберегли гаджет для следующих презентаций.

Чем запомнилась сентябрьская презентация Apple

Кроме очевидных айфонов, компания обновила линейку умных часов Apple Watch и презентовала новые AirPods Pro.

Одним из основных продуктов сентябрьской презентации стала премиальная модель Apple Watch Ultra. Часы сделаны из титана, ударозащитные, могут работать до 60 часов без подзарядки, а также обладают улучшенной функцией геопозиционирования

Но звездой вечера стали "прошки" iPhone 14 с новым вырезом в экране и процессором Apple A16. Также появился режим Always On, при котором на экране могут отображаться не только часы и дата, но и обои.

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