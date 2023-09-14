Известный бренд Republic of Gamers (ROG) выпускает игровые ноутбуки, характерными признаками которых являются высокая мощность и стильный дизайн. Они подходят не только для геймеров, но и для студентов, поскольку обучение в современных условиях требует мощных вычислений и мобильности. Можем отметить три замечательных игровых ноутбука ROG, которые можно использовать как для игр, так и для обучения.

ROG Flow X13 (2023) GV302

ROG Flow X13 (2023) GV302 - это компактный 13,4-дюймовый ноутбук, максимальная конфигурация которого имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7940HS, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков, 32 гигабайта скоростной оперативной памяти и SSD емкость 1 ТБ. Его сенсорный дисплей имеет разрешение WQXGA, частоту обновления 165 Гц и соотношение сторон 16:10, он может раскрываться на полные 360 градусов, благодаря чему устройство может работать и как обычный ноутбук, и как планшет.

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Несмотря на то, что ROG Flow X13 создавали специально для геймеров, он отлично подходит для разработки программного обеспечения и 3D-моделирования. Без сомнения, за этим ноутбуком вы сможете раскрыть свой потенциал и создать новую игру или модель, потому что на нем работают все современные игровые движки, такие как Unity, а также популярные системы проектирования, например от Autodesk. Всех тех, кто изучает компьютерную графику, редактирование видео или пробует силы в анимации или разработке игр, ROG Flow X13 обеспечит всей необходимой вычислительной мощностью.

Более того: как и каждое устройство в линейке Flow, X13 имеет возможность расширять графическую мощность - это можно сделать через подключение к внешним видеокартам серии XG Mobile. Эта графическая док-станция может содержать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков с максимальной графической мощностью (TGP) 150 Вт, а также дополнительные периферийные интерфейсы.

Стоит отметить, что ROG Flow X13 2023-го модельного года - это невероятно компактное устройство. Благодаря толщине всего 16,7 мм и массе 1,3 кг он не займет много места в обычной сумке или рюкзаке. А технология быстрой зарядки через порт USB-C восстанавливает заряд с 0 до 50% всего за 30 минут, что тоже очень удобно. Если вам хочется поработать или поиграть в дороге, или тогда, когда отсутствует электроснабжение, X13 станет находкой.

ROG Strix G16/18 (2023) G614/814

Специально для многочисленной аудитории поклонников компьютерных игр созданы новые 16-и 18-дюймовые ноутбуки ROG Strix G. Их отличает комфорт и мощность полнофункциональных настольных ПК, а также отличная портативность, благодаря чему устройства могут взять на "вооружение" студенты, которым требуется современное и мобильное "железо" для ресурсоемких вычислений. На выбор предлагается большое количество конфигураций ROG Strix G16/18, максимальная из которых включает процессор Intel Core i9-13980hx, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, 32 гигабайта оперативной памяти и SSD на 1 ТБ.

Для того, чтобы вычислительные компоненты этих ноутбуков могли работать с максимальной отдачей, а "машины" не перегревались, они оснащены новейшей версией фирменной интеллектуальной системы охлаждения ROG Intelligent Cooling – в ее основе жидкометаллический термоинтерфейс на процессоре и три вентилятора охлаждения.

На фоне конкурентов ROG Strix G выгодно выделяется благодаря продуманным деталям. В частности, точечный узор на крышке дисплея гармонично сочетается со "штрихованными" вентиляционными отверстиями на нижней панели корпуса. Удобства добавляет большая прорезиненная вставка - она надежно удерживает ноутбук на месте во время работы и игры, а при переноске не позволяет ему выскользнуть из пальцев. Текстовые элементы на поверхности корпуса ненавязчиво подчеркивают принадлежность устройства к серии ROG.

Модели ROG Strix G могут включать аккумулятор емкостью 64 или 90 Вт·ч, они также поддерживают зарядку через порт Type-C с мощностью до 100 Вт, что добавит удобства в дороге или при перебоях с электропитанием. Поддержка сетевых интерфейсов Wi-Fi 6e и Ethernet означает минимум времени при подключении как к проводным, так и к совместимым беспроводным сетям.

ROG Zephyrus G14 (2023) GA402

ROG Zephyrus G14 - это новая версия известного своей мощностью и портативностью 14-дюймового игрового ноутбука с дисплеем AniMe Matrix на крышке устройства, что позволяет персонализировать стиль устройства.

Максимальная конфигурация включает процессор AMD Ryzen 9 7940HS, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, 32 гигабайта оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. О проблеме перегрева можно забыть благодаря тщательно спроектированной системе охлаждения ROG Intelligent Cooling: центральный и графический процессоры соединены с испарительной камерой, на процессор нанесен жидкий металл, рассеивать тепло помогают два мощных вентилятора. Работать за ноутбуком можно долго и где угодно, потому что в нем есть аккумулятор на 76 Вт.

Кроме того, "малыш" можно "украсить" выразительной панелью ROG Nebula HDR с частотой обновления 165 Гц и подсветкой Mini LED. Обращаем внимание, что этот и другие варианты дисплея ноутбука отмечаются высокой яркостью, широким цветовым охватом и точностью цветопередачи, что подтверждено сертификацией Pantone Validated. Специальный экран позволяет разворачивать дисплей ноутбука на 180° для различных вариантов использования. Без преувеличения можно сказать, что ROG Zephyrus G14 станет отличным решением для тех, кто учится работать с графикой, анимацией и т.д.

И несколько слов об Anime Matrix. Этот матричный дисплей можно запрограммировать так, чтобы на нем отображались текстовые сообщения или системные оповещения, чтобы он реагировал на ваш источник звукового сигнала в реальном времени или же отображал анимацию, которую вы создали самостоятельно. Это делает Zephyrus G14 оригинальным!

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Благодаря современным техническим характеристикам и отличной эргономике ноутбуки ROG - идеальный выбор для студентов, которые ищут мощный компьютер для обучения.

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