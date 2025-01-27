По крайней мере, если верить данным компании.

AMD поделилась игровыми бенчмарками своих новых процессоров Ryzen AI Max+ 395. В частности речь идет о тестах встроенной графики Radeon 8060S (RDNA 3.5).

Если верить данным компании, Radeon 8060S в среднем на 23% быстрее, чем RTX 4070 для ноутбуков, причем в некоторых играх преимущество встроенной графики превышало 50%. Тесты проводили в нативном разрешении 1080p при высоких настройках графики.

Самый большой разрыв в производительности наблюдался в Borderlands 3. Здесь Radeon 8060S обошла RTX 4070M на 68%. Также свежий iGPU уничтожил популярную "дискретку" Nvidia в Hitman 3 (50,4%) и Baldur's Gate 3 (52,6%). Однако стоит отметить, что AMD не раскрывает параметров потребления протестированных систем.

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Напомним, что Radeon 8060S использует 40 CU и работает на частоте до 2900 МГц. TDP чипа может варьироваться от 45 до 120 Вт в зависимости от настроек со стороны производителя.

16-ядерный Ryzen AI Max+ 395 будут ставить в топовые ноутбуки. Эти же процессоры "красных" также будут использоваться в компактных и даже настольных ПК от множества производителей. Они появятся в продаже в течение 2025 года.

Меж тем AMD готовит к выпуску видеокарты нового поколения Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4. И, как минимум, одна из них порадует характеристиками и ценой.

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