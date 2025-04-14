Как RTX 5060 Ti, но дешевле: раскрыты характеристики 'народной' видеокарты AMD

Портал Videocardz раскрыл большую часть характеристик грядущей недорогой видеокарты Radeon RX 9060 XT от AMD. Новинка будет конкурировать с Nvidia GeForce RTX 5060 Ti.
Как и RTX 5060 Ti, ускоритель выйдет в двух версиях – с 8 и 16 ГБайт памяти на борту. Обе вариации карты получат VRAM стандарта GDDR6 с шиной 128 бит и скоростью передачи данных в 20 Гбит/с.
Характеристики Radeon RX 9060 XT
- 2048 вычислительных блоков.
- Частота до 3.2 ГГц.
- 8 или 16 гигабайт GDDR6.
- 128-битная шина памяти, пропускная способность 320 ГБ/сек.
- Блок питания мощностью 500 Вт минимум.
От Radeon RX 9070 карточка будет отличаться урезанной шиной памяти и сниженным количеством вычислительных блоков.
Презентация Radeon RX 9060 XT запланирована на конец мая. Сообщается, что AMD нацеливается на ценовой диапазон $269-$299 для версии с 8 ГБ и $329-$379 для 16 ГБ модели. Для сравнения, GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ приписывают РРЦ $379 и $429 соответственно.
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