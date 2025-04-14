Как RTX 5060 Ti, но дешевле: раскрыты характеристики 'народной' видеокарты AMD

В продаже Radeon RX 9060 XT ожидается в конце мая или начале июня.

Портал Videocardz раскрыл большую часть характеристик грядущей недорогой видеокарты Radeon RX 9060 XT от AMD. Новинка будет конкурировать с Nvidia GeForce RTX 5060 Ti.

Как и RTX 5060 Ti, ускоритель выйдет в двух версиях – с 8 и 16 ГБайт памяти на борту. Обе вариации карты получат VRAM стандарта GDDR6 с шиной 128 бит и скоростью передачи данных в 20 Гбит/с.

Характеристики Radeon RX 9060 XT

2048 вычислительных блоков.

Частота до 3.2 ГГц.

8 или 16 гигабайт GDDR6.

128-битная шина памяти, пропускная способность 320 ГБ/сек.

Блок питания мощностью 500 Вт минимум.

От Radeon RX 9070 карточка будет отличаться урезанной шиной памяти и сниженным количеством вычислительных блоков.

Видео дня

Презентация Radeon RX 9060 XT запланирована на конец мая. Сообщается, что AMD нацеливается на ценовой диапазон $269-$299 для версии с 8 ГБ и $329-$379 для 16 ГБ модели. Для сравнения, GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ приписывают РРЦ $379 и $429 соответственно.

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