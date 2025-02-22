В некоторых GPU оказалось недостаточно блоков растеризации, из-за чего в бракованных видеокартах падала производительность.

Некоторые обладатели новых видеокарт Nvidia RTX 5090 заявили о заводском браке, у GPU оказалось недостаточно блоков растеризации: 168, вместо 176. Это снижает производительность видеокарты примерно на 4.54%.

В Nvidia признали проблему, отметив, что таким дефектом обладают примерно 0.5% видеокарт RTX 5090, 5090D и 5070 Ti. Пострадавшие могут обратиться в сервисный центр компании, чтобы заменить железку.

Также в Nvidia заявили, что уже устранили причину, по которой возникала такая ошибка на производстве. Как замечает сама компания, уменьшенное количество блоков растеризации не влияет на задачи, связанные с искусственным интеллектом.

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Ошибка затронула сразу нескольких производителей видеокарт: Zotac, MSI, Gigabyte, Manli, ну и саму Nvidia с их Founders Edition.

Если интересно проверить свою видеокарту, то сделать это можно в утилите GPU-Z. У RTX 5090 должно быть 176 блоков растеризации, а у RTX 5070 Ti - 96.

Ранее мы рассказывали об инженере Intel, который разобрал схему питания RTX 5090 и пришёл к выводу, что кабели видеокарты недостаточно защищены будут постоянно плавиться.

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