Осенью вишню лучше не обрезать: садоводы назвали самое подходящее время

Вместо осенней обрезки садоводам рекомендовали осмотреть дерево на предмет болезней и готовности к зиме.

Осенняя обрезка вишни может ослабить дерево и повысить риск развития заболеваний. Поэтому садоводам посоветовали проводить эту работу в конце зимы.

Как отмечается в рекомендациях специалистов по садоводству, в прохладную и влажную погоду повреждения древесины заживают медленнее. Через свежие срезы в дерево могут проникать грибки и бактерии, что повышает риск развития инфекций и камедетечения – появления характерных янтарных выделений на коре, пишет Positivr.fr. Кроме того, во время обрезки можно случайно удалить плодовые почки, которые должны обеспечить будущий урожай.

Вместо обрезки садоводам рекомендовали осмотреть дерево, проверить листья на наличие пятнистости, а также обратить внимание на засохшие цветочные почки и плоды – они могут говорить о монилиозе.

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Необходимо осмотреть кору и ветви на предмет повреждений, язв и камедетечения, проверить молодые побеги и поискать признаки присутствия вредителей.

Также стоит оценить состояние почвы вокруг дерева: проверить ее влажность, убрать сорняки и убедиться, что поверхностные корни не повреждены. При этом землю возле ствола не следует глубоко перекапывать, поскольку это может навредить корневой системе.

Когда лучше обрезать вишню

Основную обрезку вишни специалисты советуют проводить в конце зимы. В это время можно удалить лишние ветви и сформировать крону, не подвергая дерево дополнительному риску в холодный и влажный осенний период.

Если же до наступления холодов необходимо срочно вмешаться, рекомендуется ограничиться удалением сухих или явно зараженных ветвей. Такие работы следует проводить в сухую погоду.

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