Зеленский объяснил, чего на самом деле добивается Путин под видом гарантий безопасности

По мнению президента Украины, российский диктатор хочет и дальше вмешиваться в дела других стран и вести войны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему на самом деле инициатор войны Владимир Путин стремится пересмотреть архитектуру безопасности в Европе и получить "гарантии безопасности". Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Дании.

"В эти дни, в последние дни, на многих уровнях мы вновь слышим, что Россия якобы нуждается в гарантиях безопасности. Хотя на Россию никто не нападал на протяжении многих десятилетий. И со времени Второй мировой войны Москва не прожила ни одного десятилетия, не начав войну или не применив военную силу против другой страны. Поэтому, когда сейчас россияне говорят об архитектуре безопасности для себя или о гарантиях безопасности для России, они вряд ли имеют в виду настоящую безопасность и мир", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, по его убеждению, на самом деле россияне говорят о том, чтобы свободно вмешиваться в дела других стран и применять силу тогда, когда им вздумается.

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Кроме того, как добавил Зеленский, россияне стремятся к тому, чтобы "никто не мог поддерживать свободу внутри России, потому что Путин хочет навсегда удержать свою личную власть и передать следующему поколению свои империалистические и, во многом, просто фашистские взгляды".

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готовится масштабное соглашение с Россией, которое коснется не только Украины, но и всей Европы.

В свою очередь его специальный представитель и зять Джаред Кушнер предлагает перестроить систему безопасности Европы ещё до окончания войны в Украине. Он хочет, чтобы Европа и Россия начали обсуждать послевоенную архитектуру безопасности на европейском континенте в формате Совета НАТО-Россия.

Также Трамп предположил, что границы Украины могут измениться в рамках мирного соглашения. Очевидно, он имел в виду границы Украины и оккупированные Россией украинские территории.

По мнению различных бывших и нынешних чиновников, а также экспертов, обсуждение послевоенной архитектуры безопасности в Европе в условиях, когда война России против Украины ещё не прекращена, является стратегическим подарком Путину.

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