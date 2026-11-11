Украина и РФ могут найти решение по поводу войны до Нового года, – Арахамия

Кроме того, Арахамия объявил о, возможно, крупнейшем обмене пленными с начала полномасштабной войны.

Украина, Россия и США в ходе трехсторонних переговоров достигли значительного прогресса, однако публично об этом пока говорить нельзя. Об этом заявил член переговорной делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по завершении переговоров.

Он добавил, что в ближайшее время американские переговорщики должны посетить Москву, после чего встретиться с украинской стороной в Дублине. После этого, по словам Арахамии, стороны должны объявить дату следующей трехсторонней встречи.

"На мой взгляд, у нас есть хороший импульс, чтобы найти решение до наступления Нового года", – добавил Арахамия.

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Обмен пленными

Он также подчеркнул, что одним из ключевых достижений этой трехсторонней встречи стала договоренность об обмене военнопленными.

"Обмен такого большого количества людей – это большое достижение… Обмен будет действительно масштабным, одним из крупнейших, если не самым крупным. И это уже достижение само по себе", – добавил Арахамия.

В то же время Арахамия отметил, что он участвует в переговорном процессе с 2022 года. И именно эта встреча, состоявшаяся 10 и 11 ноября, была одной из самых сложных.

"Россияне прибыли с очень-очень строгими указаниями, и было очень трудно смягчить тон дискуссии. И я думаю, что то, как вы (имеются в виду посредники из США, – УНИАН) структурировали ее через послевоенную картину для обеих стран, на мой взгляд, открыло диалог, и мы начали работать более продуктивно", – отметил Арахамия.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, выступая после переговоров, заявил, что уже завтра стороны должны прийти к соглашению относительно точного числа освобожденных военнопленных.

"Завтра мы со Стивом отправимся в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить то, о чем шла речь сегодня, а также попытаться добиться большего прогресса в некоторых вопросах, которые мы обсуждали. Поскольку видим там определенные перспективы и возможности. После этого мы полетим в Дублин, где встретимся с президентом Зеленским, чтобы подвести итоги и более подробно обсудить некоторые идеи, которые мы сегодня здесь выдвинули", – добавил Кушнер.

Территориальные вопросы

Между тем глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов не стал отвечать на вопрос о том, настаивала ли на этих переговорах РФ на выводе Сил обороны со всей территории Донецкой области. На соответствующий вопрос журналиста Буданов ответил:

"Вопросы, которые поднимаются в ходе переговоров, – это вопросы переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено".

Глава переговорной группы РФ на этой встрече, советник Кремля Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что "каждая пядь "нашей земли" так или иначе будет возвращена России", вероятно, имея в виду, что Москва по-прежнему требует от Украины передачи территории.

Мирные переговоры: что известно

Отметим, что второй день трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, РФ и США длился менее двух часов. На этом фоне Telegram-канал "Ukraine context", который считают близким к Буданову, отметил, что рассчитывать на "прорыв" или быстрые результаты от этих переговоров не стоит.

Еще до начала второго дня переговоров "Ukraine context" отмечал, что вторая встреча команд будет посвящена территориальному вопросу. Поэтому этот день авторы канала назвали значительно более сложным, чем предыдущий.

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