В Польше предлагали по $500 за надписи 'Слава УПА' на памятниках

Журналист откликнулся на подозрительное объявление и выяснил, как заказчики вербовали исполнителей, советовали избегать камер и предлагали оплату криптовалютой.

В Польше искали белорусских эмигрантов, готовых за 500 долларов наносить надписи "Слава УПА" на памятники. Журналист белорусского издания MOST пообщался с заказчиком и выяснил, что подобные акции планировались в Познани, а также в Варшаве, Вроцлаве и Люблине. В BELPOL предполагают, что за такими предложениями могут стоять российские или белорусские спецслужбы.

Подозрительное объявление заметили в Telegram-чате белорусских эмигрантов в Белостоке. Автор искал человека, готового нанести граффити на памятник в Познани. За выполнение задания предлагал 500 долларов, а также оплату проезда туда и обратно.

Журналист MOST решил откликнуться на предложение, представившись потенциальным исполнителем. На связь с ним вышел пользователь под ником "Fast Work PL". Впоследствии его аккаунт удалили.

Видео дня

Заказчик объяснил, что нужно с помощью распылителя краски нанести надпись "Слава УПА" на один из памятников на площади Адама Мицкевича в Познани. За работу обещал заплатить наличными или криптовалютой.

Заказчик советовал скрывать лицо и работать ночью

Когда журналист спросил о законности задания, собеседник признал, что такие действия незаконны. В то же время он посоветовал закрыть лицо, действовать быстро и наносить надпись после наступления темноты.

Также заказчик уверял, что вблизи памятников нет камер наблюдения. На вопрос об организаторах акции и её цели он отвечать не стал, но предположил, что подобные действия могут воспринять как российскую провокацию.

По информации MOST, исполнителей искали не только для Познани, но и для аналогичных акций в Варшаве, Вроцлаве и Люблине. Тем, кто соглашался ехать в другие города, обещали компенсировать расходы на дорогу и проживание.

Издание сообщает, что на прошлой неделе надписи "Слава УПА" появились на трех памятниках в Познани. В последние дни подобные случаи вандализма также зафиксировали в Варшаве и Гдыне.

Представитель независимой белорусской организации BELPOL Уладзимир Жигар предположил в комментарии MOST, что за такими объявлениями могут стоять российские или белорусские спецслужбы.

Инциденты в Польше

Как сообщал УНИАН, в Польше задержали 55-летнего гражданина России, которого подозревают в деятельности в интересах иностранной разведывательной службы. Об этом сообщила полиция Нижней Силезии.

Мужчину обнаружили в городе Свидница на юго-западе Польши. Полицейские, обеспечивавшие охрану во время футбольного матча, заметили его возле железнодорожного переезда, где он фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру.

Вас также могут заинтересовать новости: