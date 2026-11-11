В Украине подорожала земля: сколько стоит гектар теперь

Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине по итогам октября подорожал с 79 728 до 85 054 гривень, то есть 1 сотка обойдется в 850,54 гривни. Об этом свидетельствует статистика OpenDataBot.
Отмечается, что до вторжения РФ в Украине в среднем продавалось 10 тысяч га в неделю, сейчас продажи упали в 4 раза – до 2,5 тысячи га в неделю. Всего по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га – это менее 1% от общей площади в 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.
По сравнению с сентябрем площадь проданной земли в октябре сократилась с 17 419 га до 15 885 га.
В ТОП-5 регионов по стоимости земли традиционно входят западные и столичный регионы:
- Ивано-Франковская область – 254 402 грн за гектар;
- Киевская область – 184 884 грн;
- Львовская область – 130 148 грн;
- Тернопольская область – 120 460 грн;
- Закарпатская область – 115 440 грн.
Дешевле всего в октябре земля стоила в следующих областях:
- Донецкая – 36 577 грн;
- Николаевская – 41 837 грн
- Запорожская – 44 490 грн.
Рынок земли в Украине – последние новости
Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине по итогам сентября подешевел с 80 326 до 79 728 гривень. Несмотря на незначительное снижение, средние цены на землю уже третий месяц держатся на уровне 78–80 тыс. грн.
В прошлом году самая высокая средняя стоимость гектара земли в Украине была зафиксирована в апреле – 70 165 гривень, что ощутимо ниже текущих цен.