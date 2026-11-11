В Украине подорожала земля: сколько стоит гектар теперь

Ивано-Франковская область с большим отрывом опередила остальные регионы по стоимости гектара.

Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине по итогам октября подорожал с 79 728 до 85 054 гривень, то есть 1 сотка обойдется в 850,54 гривни. Об этом свидетельствует статистика OpenDataBot.

Отмечается, что до вторжения РФ в Украине в среднем продавалось 10 тысяч га в неделю, сейчас продажи упали в 4 раза – до 2,5 тысячи га в неделю. Всего по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га – это менее 1% от общей площади в 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.

По сравнению с сентябрем площадь проданной земли в октябре сократилась с 17 419 га до 15 885 га.

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В ТОП-5 регионов по стоимости земли традиционно входят западные и столичный регионы:

Ивано-Франковская область – 254 402 грн за гектар;

Киевская область – 184 884 грн;

Львовская область – 130 148 грн;

Тернопольская область – 120 460 грн;

Закарпатская область – 115 440 грн.

Дешевле всего в октябре земля стоила в следующих областях:

Донецкая – 36 577 грн;

Николаевская – 41 837 грн

Запорожская – 44 490 грн.

Рынок земли в Украине – последние новости

Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине по итогам сентября подешевел с 80 326 до 79 728 гривень. Несмотря на незначительное снижение, средние цены на землю уже третий месяц держатся на уровне 78–80 тыс. грн.

В прошлом году самая высокая средняя стоимость гектара земли в Украине была зафиксирована в апреле – 70 165 гривень, что ощутимо ниже текущих цен.

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