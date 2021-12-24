Чтобы исправить баг, нужно откатиться до предыдущей версии.

Владельцы ряда ноутбуков и настольных компьютеров компании Dell, поспешившие перейти на свежую версию прошивки BIOS, поплатились работоспособностью своих девайсов.

Об этом сообщает профильное издание Bleeping Computer.

Устройства либо расручивают кулеры, при этом ни дисплей, ни периферийные устройства и аксессуары не работают, либо показывает синий экран смерти и выключается. Производитель молчаливо убрал ссылки на микропрограммы со своего официального сайта, но тем, кто уже обновился, проблему приходится решать своими силами.

Пока что есть только один известный способ "пофиксить" проблему – откатить обновление до предыдущих версий. В случае же с ноутбуками необходимо дополнительно извлечь аккумуляторную батарею, затем снова вставить ее, одновременно нажав кнопку питания.

Читайте такжеМиллиарды гаджетов под угрозой: обнаружена уязвимость, крадущая данные по Wi-Fi и BluetoothСправедливости ради, откат BIOS – процедура отнюдь не тривиальная, и далеко не каждый рядовой пользователь может справиться с ней. В связи с этим владельцам следующих моделей не рекомендуется обновлять BIOS до появления дальнейших инструкций от Dell:

Latitude 5320 (версия 1.14.3)

Latitude 5520 (версия 1.14.3)

Inspiron 5680 (версия 2.8.0)

Alienware Aurore R8 (версия 1.0.18)

Ранее УНИАН уже сообщал, что у владельцев пиратских версий Windows начали воровать деньги из криптокошельков. При этом сама вредоносная программа надежно скрыта от антивирусов, а удалить ее из системы может быть непросто.

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